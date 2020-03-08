Акции Saudi Aramco упали на фоне ситуации вокруг ОПЕК+

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Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали на фоне ситуации вокруг сделки ОПЕК+, стороны которой не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении соглашения на нынешних условиях.
Акции Saudi Aramco упали на фоне ситуации вокруг ОПЕК+
  • Reuters

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов. Как отмечается, по состоянию на 10:05 акции упали на 4,85% — до уровня 31,5 риала, что на 4,85% ниже цены IPO.

Ранее ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по соглашению ОПЕК+, предложив дополнительно сократить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только в II квартале.

На заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на нынешних условиях.

Как отметил министр энергетики России Александр Новак, наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.

По данным Bloomberg, Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки, чтобы вынудить Россию и другие страны возобновить переговоры со странами — членами ОПЕК.

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