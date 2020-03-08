СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

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Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки, чтобы вынудить Россию и другие страны возобновить переговоры со странами — членами ОПЕК, сообщает Bloomberg.
СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
  • Reuters

Как отмечается, в реалиях нефтяного рынка достижение этой отметки с нынешних 9,7 млн баррелей «эквивалентно объявлению войны».

Также уточняется, что, если потребуется, Эр-Рияд намерен нарастить добычу нефти выше рекордных 12 млн баррелей в сутки.

Bloomberg оценивает подобное повышение как попытку через максимальное давление на Россию и другие страны «заставить их вернуться за стол переговоров».

Ранее ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по соглашению ОПЕК+, предложив дополнительно сократить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.

Совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун заявил, что из-за разрыва сделки ОПЕК+ Россия будет терять $100—150 млн в день.

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