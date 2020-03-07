В SOCAR оценили вероятность сохранения актуальности ОПЕК+

Представитель азербайджанской нефтяной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что верит в актуальность соглашения ОПЕК+ и в возвращение к ограничению нефтедобычи, как того требует ситуация на рынке.

«В целом я полагаю, что формат ОПЕК+ сохранит свою актуальность и в будущем может быть снова поднят вопрос о совместных квотах на ограничение нефтедобычи в соответствии с потребностью рынка ввиду более низких цен», — сказал он РИА Новости.

Ахмедов добавил, что формат ОПЕК+ не исчерпал себя.

«Экспертное сообщество сходится в том, что общие цели участников данного формата, которые их изначально объединили, продолжают сохранять свою актуальность — это желание совместно регулировать рынки нефти и желание избежать долгосрочного падения цены на нефть», — добавил он.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.

На заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на нынешних условиях.