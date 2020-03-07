В SOCAR оценили вероятность сохранения актуальности ОПЕК+
- Reuters
«В целом я полагаю, что формат ОПЕК+ сохранит свою актуальность и в будущем может быть снова поднят вопрос о совместных квотах на ограничение нефтедобычи в соответствии с потребностью рынка ввиду более низких цен», — сказал он РИА Новости.
Ахмедов добавил, что формат ОПЕК+ не исчерпал себя.
«Экспертное сообщество сходится в том, что общие цели участников данного формата, которые их изначально объединили, продолжают сохранять свою актуальность — это желание совместно регулировать рынки нефти и желание избежать долгосрочного падения цены на нефть», — добавил он.
Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.
На заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на нынешних условиях.