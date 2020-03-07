В SOCAR оценили вероятность сохранения актуальности ОПЕК+

Короткая ссылка
Представитель азербайджанской нефтяной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что верит в актуальность соглашения ОПЕК+ и в возвращение к ограничению нефтедобычи, как того требует ситуация на рынке.
В SOCAR оценили вероятность сохранения актуальности ОПЕК+
  • Reuters

«В целом я полагаю, что формат ОПЕК+ сохранит свою актуальность и в будущем может быть снова поднят вопрос о совместных квотах на ограничение нефтедобычи в соответствии с потребностью рынка ввиду более низких цен», — сказал он РИА Новости.

Ахмедов добавил, что формат ОПЕК+ не исчерпал себя.

«Экспертное сообщество сходится в том, что общие цели участников данного формата, которые их изначально объединили, продолжают сохранять свою актуальность — это желание совместно регулировать рынки нефти и желание избежать долгосрочного падения цены на нефть», — добавил он.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.

На заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на нынешних условиях. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить