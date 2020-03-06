Новак допустил возможность наращивания добычи нефти Россией с апреля

Наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний, сообщил министр энергетики Александр Новак.

«Это будет зависеть от планов компаний. Нужно будет с компаниями повстречаться и обсудить, потому что не обсуждали такой вариант», — цитирует главу Минэнерго ТАСС.

Он отметил, что текущие договорённости не подразумевают сокращения добычи в апреле ни в странах ОПЕК, ни в странах «не ОПЕК».

Также Новак проинформировал, что Россия и ОПЕК договорились продолжать сотрудничество в рамках хартии, подписанной на июльской встрече в Вене.

Ранее ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по соглашению ОПЕК+, предложив дополнительно сократить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале.