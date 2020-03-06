ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти

ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОПЕК.

«Главы делегаций ОПЕК провели очередные консультации и решили рекомендовать продление срока предложенной дополнительной корректировки добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года вместо срока до 30 июня 2020 года», — заявили в организации.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что министры ОПЕК по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти во II квартале в размере 1,5 млн баррелей в сутки.