«Нам нужно время»: почему участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о снижении добычи нефти

В пятницу, 6 марта, в Вене завершились двухдневные переговоры участников сделки ОПЕК+. В рамках встречи стороны договорились продолжить сотрудничество, но уже без обязательств по снижению добычи энергосырья. После оглашения результатов дискуссии мировые цены на нефть обвалились почти на 9% и впервые с июня 2017 года достигли $45,5 за баррель. Итоги заседания не оправдали ожиданий мировых инвесторов. Игроки рынка рассчитывали на дополнительное снижение производства углеводородов крупнейшими странами-экспортёрами. Впрочем, эксперты рассчитывают на возобновление переговоров в ближайшее время.

В пятницу, 6 марта, участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении добычи нефти. По итогам двухдневных переговоров в Вене стороны решили продолжить сотрудничество с 1 апреля 2020 года, но без обязательств по снижению производства энергосырья. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Что касается сокращения, наверное, с учётом принятого сегодня решения с 1 апреля этого года ни у кого из стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК нет обязательств по сокращению», — цитирует РИА Новости Новака.

По его словам, теперь возможное наращивание нефтедобычи Россией будет зависеть от планов национальных компаний. В ближайшее время глава Минэнерго может встретиться с представителями российского энергетического бизнеса для обсуждения ситуации.

Напомним, с 1 января по 31 марта 2020 года члены альянса ОПЕК+, включая Россию, снижают добычу на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. Выполнение условий договора должно было позволить восстановить баланс спроса и предложения, чтобы удержать цены на нефть от значительных колебаний. Однако давление на рынок оказало неожиданное распространение коронавируса в мире.

В конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса. На сегодняшний день, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число заражённых в КНР превысило 80,4 тыс., более 3 тыс. из них скончались.

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Согласно последним оценкам, общее число заражённых людей в мире достигло около 100 тыс. человек.

По словам экспертов, распространение болезни уже спровоцировало массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и потребления топлива. На этом фоне ОПЕК более чем вдвое ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году.

«Вспышка COVID-19 оказала существенное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в I и II кварталах. Мы ожидаем, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн баррелей в сутки по сравнению с оценкой в 1,1 млн баррелей в сутки в декабре 2019 года», — сообщили в организации.

5 марта страны ОПЕК рекомендовали сократить нефтедобычу в рамках соглашения ОПЕК+ ещё на 1,5 млн баррелей в сутки. Между тем дополнительное снижение производства углеводородов остаётся невыгодным для России. Об этом в беседе с RT рассказал управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко.

«России невыгодно бесконечно уступать свою долю рынка. Бюджет страны балансируется при гораздо более низких ценах на нефть, чем мы видим сейчас. К тому же за последние годы у нас сформировалась финансовая подушка безопасности в виде золотовалютных резервов, что позволяет выполнять все бюджетные обязательства при низкой стоимости нефти. Поэтому сегодня у России остаётся пространство для манёвра, чтобы не снижать добычу и стратегически побороться за долю рынка», — отметил Кириенко.

Недовольство инвесторов

Между тем итоговое решение альянса отказаться от снижения производства вызвало негативную реакцию инвесторов. Так, если ещё в середине дня 6 марта стоимость нефти марки Brent снижалась на 1,8% — до $49 за баррель, то уже на вечерних торгах пятницы котировки обвалились на 8,9% — до $45,54 за баррель. Значение стало самым низким с июня 2017 года.

«Инвесторы ожидали весьма серьёзного сокращения добычи. Теперь сигналы о том, что Россия и ОПЕК не могут согласовать новые меры, способны дестабилизировать рынок и вернуть его в состояние, которое наблюдалось ещё в 2014—2016 годах. Впрочем, сегодня ситуацию отличает то, что мировые центробанки один за другим сообщают о смягчении своей монетарной политики, что в перспективе может поддержать спрос», — добавил Кириенко.

Как отметил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, дальнейшая динамика нефтяных цен во многом будет зависеть от ситуации с коронавирусом. По мнению эксперта, если котировки продолжат рекордно снижаться, страны — участницы сделки ОПЕК+ всё же будут вынуждены договориться и удержать рынок от обвала.

«В случае перехода мировой экономики в рецессию под вирусным давлением, на наш взгляд, нефтяные цены могут демонстрировать снижение вплоть до отметки $30 за баррель. Такая ситуация может заставить экспортёров вновь усилить кооперацию», — отметил аналитик.

Впрочем, государства — экспортёры углеводородов могут вернуться за стол переговоров уже в ближайшие недели. Такую точку зрения выразил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«Рынку нужно решение о сокращении добычи. В течение ближайших недель, думаю, мы можем провести консультации и принять новое решение. Без России ОПЕК сокращать (добычу. — RT) не будет. Нам нужно время, чтобы все могли успокоиться и снова провести переговоры», — приводит ТАСС слова иранского министра.