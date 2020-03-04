На помощь рынкам: почему экстренное снижение ставки ФРС США ослабило доллар

В среду, 4 марта, курс доллара США к мировым валютам опустился до минимума за полтора месяца. Удешевление произошло после неожиданного решения американского Федрезерва снизить процентную ставку. Регулятор Штатов был вынужден пойти на экстренные меры в связи с быстрым распространением коронавируса и массовым обвалом фондовых рынков. В настоящий момент эксперты ждут аналогичных действий и от других центробанков мира. Смогут ли монетарные власти остановить панику на биржах — в материале RT.

В среду, 4 марта, российская валюта умеренно укрепляется на Московской бирже. В середине дня курс доллара и евро снижались на 0,7%, в итоге стоимость американской валюты достигла 65,5 рубля, а европейской 73,2 рубля.

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Официальный курс валют Центробанка на 5 марта составил 66,08 рубля за доллар и 73,74 рубля за евро.

Наблюдаемое удорожание российской валюты к американской опрошенные RT аналитики связывают с заметным ослаблением курса доллара на мировом рынке. Соответствующий индекс DXY опустился на 0,02% и торгуется вблизи минимального уровня с середины января — 97 пунктов. Такие данные приводит международная биржа ICE.

Американская валюта начала дешеветь ещё вечером 3 марта после снижения ставки ФРС США с 1,5—1,75% до 1—1,25% годовых. Такое решение руководство американского регулятора приняло на фоне быстрого распространения коронавируса.

«Коронавирус создаёт развивающиеся риски для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку достижения максимальных целей в области занятости и стабильности цен Федеральный комитет по операциям на открытом рынке решил снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта, до 1—1,25%», — говорится в сообщении ФРС.

Традиционно Федрезерв снижает ставку для стимулирования экономики во время роста неопределённостей. Действия регулятора приводят к удешевлению кредитов, увеличению уровня потребления и объёмов капиталовложений, но при этом вызывают ослабление доллара.

«Глобально, сокращение процентной ставки — негативный фактор для доллара. Доходность по банковским депозитам рискует упасть до нуля, равно как и по государственным трежерис. В долгосрочной перспективе такая ситуация должна повысить спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль», — пояснил в беседе с RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

По словам аналитиков, во многом резкое снижение ставки ФРС США стало неожиданностью для инвесторов. Как объясняют специалисты, решение американского регулятора должно было успокоить игроков рынка на фоне недавнего общемирового падения фондовых бирж.

«Неожиданным стало то, что ФРС снизила ставку, не дождавшись официального заседания, которое запланировано на 17—18 марта. Возможно, руководителей Федрезерва напугала угроза дальнейшего снижения фондовых рынков, что могло привести к росту паники и необратимым последствиям. Поэтому регулятор решил не дожидаться очередного обвала котировок и начать заливать на рынок более дешёвые заёмные деньги», — объяснил RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Фондовые рынки большинства стран начали резко снижаться с 24 февраля в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 за пределами материкового Китая. Согласно последним данным, число заражённых людей в мире превысило 94 тыс. человек, более 3,2 тыс. из них скончались.

«В связи с увеличением числа заболевших коронавирусом по всему миру рынки стали выше оценивать риски его влияния на мировую экономику. Такая переоценка привела к паническому снижению фондовых котировок, а также цен на золото и нефть. В результате прошлая неделя стала худшей для рынка США с 2008 года», — добавил Алексей Кириенко.

Отметим, что вслед за ФРС США процентную ставку понизило и Монетарное управление Гонконга. Как рассказал RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, в ближайшее время аналогичные стимулирующие меры могут предпринять Европейский центробанк, а также Банк Японии. Как ожидается, активное смягчение монетарной политики мировыми регуляторами может оказать поддержку глобальной экономике на фоне рисков коронавируса.

В то же время инвесторы пока неоднозначно восприняли решение ФРС США. Так, после снижения ставки Федрезервом торговая сессия на американском фондовом рынке полностью закрылась в минусе. Промышленный индекс Dow Jones сократился на 2,94% (до 25 917 пунктов), корпоративный индекс S&P 500 — на 2,81% (до 3003 пунктов), а высокотехнологичный NASDAQ потерял 2,99% и опустился до 8684 пунктов.

«Важно подчеркнуть, что по итогам торгов во вторник рынки упали, поскольку экстренные меры Федрезерва вызвали ещё больше вопросов и опасений среди инвесторов. Чаще всего, столь пристальное внимание к ситуации со стороны центробанков и правительств сулит рынкам рост. Однако в большинстве случаев восстановление рынков происходит не сразу после решения регуляторов и требует времени», — заключил Кириенко.