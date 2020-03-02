Контроль над рисками: как могут измениться курсы доллара и евро весной

В понедельник, 2 марта, российская валюта демонстрирует неоднозначную динамику после резкого ослабления на прошлой неделе. Неопределённость инвесторов связана с сохраняющимися рисками замедления глобальной экономики и снижения цен на нефть из-за коронавируса. По словам экспертов, в ближайшее время игроки рынка будут внимательно следить за действиями мировых центробанков и переговорами стран — участниц сделки ОПЕК+. Как эти факторы могут повлиять на изменение курсов доллара и евро весной — в материале RT.

В понедельник, 2 марта, российская валюта демонстрирует неоднозначную динамику на Московской бирже. В начале торгов курс доллара опустился на 1,1% — до 66,1 рубля, а курс евро — на 0,8%, до 73,2 рубля. Впрочем, уже во второй половине дня значения начали расти — курс доллара поднялся до 67,2 рубля, а курс евро впервые с февраля 2019 года достиг 75 рублей.

Официальный курс валют Центробанка на 3 марта составил 66,33 рубля за доллар и 73,42 рубля за евро.

Резкое удешевление нацвалюты стартовало ещё на прошлой неделе. По словам опрошенных RT аналитиков, главной причиной негативной динамики стала глобальная паника на финансовых рынках. Так, по их словам, с понедельника по пятницу биржевые котировки в большинстве стран мира падали в среднем на 4% в день.

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Настроения инвесторов ухудшились после новостей об ускорении распространения коронавируса за пределами материкового Китая. Игроки стали опасаться торможения мировой экономики и начали массово распродавать ценные бумаги и рисковые валюты.

«По мере обострения ситуации с болезнью страны начали перекрывать авиасообщения и ограничивать контейнерные перевозки. Как следствие, пострадал логистический бизнес и вся мировая торговля в целом. Более того, китайские предприятия были вынужденно закрыты в течение длительного периода времени, что теперь неизбежно скажется на экономике КНР. Одновременно снижается глобальный спрос на энергоносители и другие ресурсы», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

На фоне возможных последствий коронавируса Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила свой прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году — с 2,9% до 2,4%.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. На сегодняшний день, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число заражённых в КНР превысило 80 тыс., 2912 из них скончались.

Согласно последним данным, число заражённых людей в мире превысило 89,8 тыс. За пределами материкового Китая больше всего случаев заболевания зафиксировано в Южной Корее (4335 человек), Италии (1696), Иране (1501) и Японии (979 человек, включая инфицированных с круизного лайнера Diamond Princess).

«Ситуация на рынках по-прежнему остаётся хрупкой и напряжённой, но игроки рассчитывают на ответные меры со стороны мировых регуляторов. Как ожидается, уже в середине марта ФРС США может снизить свою процентную ставку, чтобы сделать деньги и кредиты дешевле для стимулирования капиталовложений. Это должно вызвать приток средств на рынки акций и сырья. Аналогичных действий ждут и от Европейского центробанка», — рассказал RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Давление барреля

В определённой степени на ослабление российской валюты повлияло и рекордное падение цен на нефть. В результате сокращения спроса на энергоресурсы стоимость сырья эталонной марки Brent на торгах 28 февраля опустилась ниже отметки $49 за баррель. Это произошло впервые с лета 2017 года.

Впрочем, уже 2 марта котировки начали восстанавливаться и превысили психологическую отметку $50 за баррель. Оптимизм инвесторов эксперты связывают с грядущим заседанием стран—участниц сделки ОПЕК+. Как ожидается, с 5 по 6 марта государства—экспортёры углеводородов могут договориться о дополнительном снижении нефтедобычи. Действия производителей сырья позволят восстановить баланс спроса и предложения на рынке и стабилизировать цены.

«Саудовская Аравия уже в добровольном порядке сократила поставки на мировой рынок на 500 тыс. баррелей в сутки. Подобные шаги ожидаются и от других производителей нефти, в том числе от России. Если на ближайшем заседании будет принято решение сократить добычу хотя бы в нескольких странах ОПЕК+, это окажет существенную поддержку котировкам углеводородов. Для рубля это будет однозначный позитив», — добавил Алексей Коренев.

Между тем влияние стоимости нефти на рубль сдерживается бюджетным правилом. Об этом 28 февраля заявил министр финансов России Антон Силуанов. Согласно бюджетному правилу, во время удорожания углеводородов Минфин через ЦБ покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции и давление на рубль слабеет.

По словам Алексея Коренева, при значительном снижении нефтяных цен Минфин и ЦБ могут сократить закупки иностранной валюты и поддержать нацвалюту. Впрочем, Антон Силуанов пока считает такое решение преждевременным. По его словам, наблюдаемое в последнее время удешевление нефти не угрожает экономике.

«Наша базовая цена — $42 за баррель, в принципе при такой цене мы балансируем бюджет, и это нас защищает», — приводит РИА Новости слова Силуанова.

Валютные колебания

В целом опрошенные RT аналитики по-разному оценивают возможное изменение курсов доллара и евро к рублю весной. Так, в ближайшие месяцы ситуация во многом продолжит зависеть от динамики распространения коронавируса в мире. В то же время эксперты не ожидают значительного ослабления рубля.

«Факторы воздействия на рубль пока остаются противоречивыми и недостаточно предсказуемыми. В зависимости от их динамики российская валюта в ближайшие месяцы, вероятно, может колебаться в достаточно широком, но не критическом диапазоне. Так, курс доллара будет в районе 65—70 рублей, а курс евро — вблизи 72—76 рублей», — отметил Марк Гойхман.

При этом Алексей Коренев высоко оценивает вероятность снижения глобальной рыночной паники. Как полагает аналитик, в этом случае курс доллара будет оставаться ниже отметки в 70 рублей.

«По ситуации с коронавирусом мы сейчас наблюдаем информационную истерику, хотя гораздо больше людей ежегодно гибнет от обычного гриппа. Думаю, со временем эта истерика будет сходить на нет. В Китае темпы роста числа заболевших снижаются, в других странах ситуация будет примерно такая же. Таким образом, инфоповод, который оказывает давление на рынки, исчезнет. До этого момента курс будет колебаться в диапазоне 64—68 рублей», — заключил Коренев.