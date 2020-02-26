Приступ паники: что спровоцировало обвал на мировом фондовом рынке

Глобальный фондовый рынок стремительно падает с начала недели. В большинстве стран мира биржевые индексы обновили минимумы последних месяцев. При этом в США темпы снижения показателей стали максимальными за два года. Эксперты отмечают, что панику среди инвесторов спровоцировали новости о вспышках коронавируса за пределами Китая. Хотя ранее инвесторы считали Штаты страной, менее подверженной воздействию инфекции, в Национальном центре иммунизации и респираторных заболеваний США предупредили о неизбежном распространении болезни в стране. По мнению аналитиков, текущее положение дел может пошатнуть позиции доллара как защитного актива.

В среду, 26 февраля, торги на мировом фондовом рынке сопровождаются падением биржевых котировок. По итогам азиатской сессии индекс Шанхайской биржи SSE Composite снизился на 0,83% (до 2988 пунктов), южнокорейский KOSPI просел на 1,28% и впервые с декабря 2019 года упал ниже 2077 пунктов. Одновременно японский индикатор Nikkei потерял 0,79% и опустился до 22 426 пунктов — минимальной отметки за последние четыре месяца.

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Ценные бумаги дешевеют и на европейских площадках. В середине торгов немецкий индекс DAX опускался на 1,82% — до 12 557 пунктов, а французский CAC 40 — на 1,15%, до 5614 пунктов. В последний раз аналогичные уровни можно было наблюдать ещё в октябре 2019 года. При этом английский индикатор FTSE 100 опустился на 1% и впервые за год достиг отметки 6949 пунктов.

Котировки в Европе и Азии падают вслед за рекордным обвалом американского рынка акций. Во вторник, 25 февраля, в США промышленный индекс Dow Jones рухнул на 3,15% (до 27 081 пункта). При этом с начала недели показатель обвалился почти на 6,6%. Такое двухдневное падение стало максимальным с февраля 2018 года.

Рыночную панику опрошенные RT эксперты связывают с новостями о распространении коронавируса. Так, мировые инвесторы опасаются негативного влияния болезни на мировую экономику.

«Ни у кого нет понимания, как долго может продлиться эпидемия. Если раньше случаи заболевания в основном фиксировались в Азии, то на днях стало известно о вспышке коронавируса в Италии. Это вызвало опасения инвесторов относительно дальнейшего распространения инфекции по другим европейским странам. Экономика Европы и так переживает не самые лучшие времена, а эпидемия может ударить по ней ещё сильней», — отметил в беседе с RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

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Напомним, в конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса — 2019-nCoV. На сегодняшний день, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число заражённых в КНР превысило 78 тыс., 2715 из них скончались.

Согласно имеющимся оценкам, число заражённых людей в мире превысило 81,2 тыс. За пределами материкового Китая больше всего случаев заболевания зафиксировано в Южной Корее (1261 человек), Японии (877, включая инфицированных с круизного лайнера Diamond Princess) и Италии (374).

«Прежде всего из-за вируса страдают автомобильная промышленность, авиационная, туристическая, люксовая отрасли и ритейл на фоне падения спроса со стороны китайских партнёров. Множество крупных корпораций имеют свои предприятия в КНР, а из-за эпидемии производство в стране пришлось остановить, что будет нести негативный эффект», — подчеркнул Абрамов.

По его словам, в настоящий момент Китай по-прежнему остаётся ключевым торговым партнёром для многих государств. Таким образом, наблюдаемое снижение объёмов производства рискует привести к снижению мирового товарооборота и торможению глобальной экономики.

«Пока, по предварительным оценкам, из-за коронавируса уже в 2020 году мировая экономика может потерять порядка 1,3%, или более $1 трлн», — добавил аналитик.

Снижение доверия

Как отмечают эксперты, поводом для беспокойства мировых инвесторов также стали заявления американских чиновников о вспышке коронавируса в США. Так, 25 февраля директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Штатов Нэнси Мессонье назвала распространение болезни в стране лишь вопросом времени. По её словам, американцам стоит «готовиться к тому, что ситуация может оказаться тяжёлой».

«В конечном итоге мы ожидаем увидеть распространение (болезни. — RT) в Соединённых Штатах. Речь идёт не о том, произойдет ли это, а о том, когда это произойдёт и у скольких человек в этой стране будут серьёзные последствия», — приводит ТАСС заявление Мессонье.

Ранее мировые инвесторы считали США страной, менее подверженной влиянию коронавируса, и активно покупали долларовые госбумаги страны. Как объяснил RT портфельный управляющий QBF Денис Иконников, традиционно во время роста неопределённости в мировой экономике игроки инвестируют в золото и долговые облигации Штатов в качестве надёжного средства для сбережения денег.

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В середине февраля растущий спрос на трежерис со стороны мировых инвесторов спровоцировал рекордное укрепление курса доллара на мировом рынке. Так, ещё 21 февраля соответствующий индекс DXY впервые с 2017 года поднимался до уровня 99,9 пункта. Между тем после заявлений Нэнси Мессонье уже на торгах 26 февраля показатель опускался ниже отметки 99 пунктов.

«Инвесторы могли негативно отреагировать на заявление американских властей. Но я не исключаю, что уже сегодня вечером Дональд Трамп попробует успокоить рынки и призовёт инвесторов к снижению паники», — отметил Иконников.

Между тем возможное распространение коронавируса в США может стать одним из факторов снижения доверия к доллару в долгосрочной перспективе как к защитному активу. Об этом в беседе с RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.