Страховка от вируса: почему мировые цены на золото достигли максимума с 2013 года

В четверг, 20 февраля, мировые цены на золото обновили семилетний максимум и достигли $1620 за тройскую унцию. Наблюдаемую динамику аналитики связывают с растущими опасениями инвесторов по поводу возможных последствий коронавируса в Китае. Возникшая угроза торможения глобальной экономики вынуждает игроков активнее скупать драгоценный металл в качестве надёжного средства для сбережения денег. При этом, как отмечают эксперты, ситуация может положительно сказаться на стоимости российских резервов. Как могут измениться цены на золото до конца года — в материале RT.

В четверг, 20 февраля, мировые цены на золото демонстрируют рекордный рост. Стоимость драгметалла увеличилась на 0,5% и впервые с января 2013 года превысила отметку $1620 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской товарной биржи Comex.

С начала 2020 года золото на мировом рынке подорожало почти на 7%. Стоимость драгметалла начала резко расти ещё в январе на фоне обострения отношений между США и Ираном. В результате котировки золота ненадолго превысили психологический уровень $1600, после чего незначительно снизились.

Между тем уже в феврале цены возобновили рост. Как объяснил RT финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, главной причиной такой динамики стало распространение коронавируса в Китае. По словам эксперта, традиционно во время роста неопределённости в мировой экономике инвесторы начинают активнее покупать золото в качестве надёжного средства для сбережения денег.

«Котировки золота перешли к подъёму на фоне растущих опасений о влиянии вспышки коронавируса на китайскую экономику и на темпы роста мирового ВВП в целом. В настоящий момент перспективы восстановления экономики КНР от вирусного удара до сих пор остаются неопределёнными. В связи с этим инвесторы увеличивают покупки благородного металла», — отметил Сергей Дейнека.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса COVID-19. На сегодняшний день число заражённых в КНР превысило 74,5 тыс., а 2130 инфицированных скончались.

Как отмечают эксперты, инвесторов в Китае настораживает информация о закрытии производственных предприятий, перекрытии границ между городами страны и об эвакуации различными государствами своих граждан из КНР. Текущее положение дел в перспективе может обернуться спадом деловой активности и резким замедлением экономики азиатской республики.

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Согласно оценке Международного валютного фонда (МВФ), в 2020 году темпы роста ВВП Китая снизятся с 6,1 до 5,8%. При этом специалисты рейтингового агентства S&P Global Ratings прогнозируют, что экономика азиатской республики вырастет лишь на 5%. Как ожидается, значение станет самым слабым за последние 30 лет.

«По мере замедления экономики Китая в стране начнёт падать спрос на ресурсы, в том числе на энергоносители. Всё это неизбежно притормозит и мировую экономику», — подчеркнул в разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

По его словам, одновременно с угрозой замедления глобальной экономики инвесторы высоко оценивают вероятность обвала на мировом фондовом рынке в ближайшие месяцы. Такая ситуация может спровоцировать ещё большее удорожание золота до конца 2020 года.

«Если коррекция на фондовых рынках всё-таки начнётся, а большинство экспертов ожидают этого уже в первой половине 2020 года, то глубина и темпы падения биржевых котировок будут влиять и на динамику цен на золото. Если удешевление ценных бумаг окажется значительным, стоимость золота может подскочить до $1700 за тройскую унцию», — пояснил Коренев.

Между тем при сохранении неопределённости в мировой экономике в ближайшие два года котировки могут обновить исторический максимум и подняться выше $2000 за тройскую унцию. Такую точку зрения разговоре с RT выразил управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

«Вероятно, в 2020 году цены достигнут уровня $1700—1800, а в 2021-м могут превысить $2000. Главной причиной такой динамики может стать реакция мировых властей на вызванное коронавирусом замедление глобальной экономики. Так, политика центробанков по стимулированию экономического роста может подстегнуть инфляцию в мире. В результате инвесторы, желающие застраховать свои деньги от обесценения, будут активнее покупать золото», — отметил Кириенко.

По словам аналитика, ожидаемый рост цен на золото может положительно отразиться на международных резервах в России. Согласно данным Центробанка, объём золотовалютных запасов страны уже достиг максимальной отметки за последние 12 лет и в настоящий момент превышает $562 млрд. При этом доля драгметалла в резервах продолжает увеличиваться и за последний год выросла с 18,7 до 20,6% ($116 млрд).

«В целом на сегодняшний день в российских ЗВР накопилась внушительная доля золота. Поэтому дальнейший рост цен на металл может благоприятно сказаться на оценке общего уровня золотовалютных запасов страны», — добавил Кириенко.