Валютный удар: почему курс евро на мировом рынке обновил трёхлетний минимум

Во вторник, 18 февраля, курс евро обновил трёхлетний минимум на глобальном валютном рынке. Инвесторов настораживает рекордное за последние годы торможение европейской экономики и обвал промышленного производства в Германии. По мнению аналитиков, в ближайшее время динамика может ухудшиться из-за распространения коронавируса. Для ускорения роста ВВП региона Европейский центробанк уже начал активнее печатать и вливать деньги в экономику еврозоны. Впрочем, такие действия рискуют дополнительно ослабить единую валюту. Как может измениться курс евро в ближайшее время — в материале RT.

С начала 2020 года евро демонстрирует рекордное ослабление на мировом рынке. Так, за последние семь недель курс единой европейской валюты к доллару США опустился на 3,5% и на торгах 18 февраля достиг отметки $1,082 за евро. В последний раз аналогичный уровень можно было наблюдать в апреле 2017 года.

Инвесторы негативно реагируют на статданные о состоянии экономики еврозоны. В IV квартале 2019 года ВВП стран объединения вырос лишь на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Рост показателя получился самым слабым за последние четыре года. Такие данные приводит Евростат.

Согласно материалам ведомства, в течение всего 2019 года в государствах еврозоны непрерывно снижалось промышленное производство. При этом больше всего игроков рынка настораживает текущее положение дел в Германии и Франции — ведущих экономиках региона. Так, в декабре немецкое промпроизводство обвалилось сразу на 7,2%, а французское — на 3,2%.

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«В первую очередь слабость европейской валюты вызвана продолжающейся негативной динамикой макроэкономических показателей Германии — флагмана еврозоны. С октября по декабрь 2019 года немецкий ВВП показал практически нулевой рост. По сути, экономика страны балансирует на грани рецессии», — отметил в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

Примечательно, что в ближайшее время ситуация в немецкой экономике может дополнительно ухудшиться на фоне распространения коронавируса в КНР — главном торговом партнёре Германии. Так, ожидаемое падение спроса на немецкую продукцию со стороны Китая рискует усилить промышленный обвал в ФРГ. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Ориентированная на экспорт крупнейшая экономика Европы — Германия — даже больше, чем США, зависит от поставок своей продукции в Китай. Поэтому резкое снижение спроса на немецкие товары со стороны КНР из-за вируса серьёзно бьёт не только по Германии, но и по еврозоне в целом», — считает эксперт.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, определённое давление на деловую активность в производстве Европы оказал выход Великобритании из состава Евросоюза.

«Брексит стал достаточно жёстким ударом по экономике ЕС, и ситуация будет выправляться ещё достаточно долгое время. Дело в том, что Лондон присоединился к Европейскому сообществу ещё в 1973 году, и за это время стороны успели наладить большой объём торговых и экономических связей. Тот факт, что теперь государство покинуло Евросоюз, ударил по курсу единой европейской валюты», — рассказал Деев в интервью RT.

Давление регулятора

Как отмечает Михаил Зельцер, слабая деловая активность в еврозоне вынуждает Европейский центробанк (ЕЦБ) смягчить монетарную политику и снизить процентную ставку. Решение должно поддержать экономический рост: кредиты станут дешевле, уровень потребления и объёмы капиталовложений начнут расти.

Напомним, что руководство ЕЦБ стало смягчать денежно-кредитную политику в 2008 году на фоне мирового финансового кризиса. При этом с марта 2016-го процентная ставка регулятора находится на уровне 0% годовых.

По словам экспертов, в текущих экономических условиях монетарные власти еврозоны могут дополнительно понизить ставку до отрицательных значений. Как ожидается, мера поддержит региональных производителей, но сделает менее выгодными вложения в европейские активы и дополнительно ослабит единую валюту объединения.

«Многолетние попытки ЕЦБ стимулировать хозяйство низкими ставками приводят к тому, что инвесторы всё реже инвестируют в европейские активы и чаще предпочитают брать, например, американские. Так, доходность долларовых госбумаг США со сроком погашения 10 лет составляет 1,6% годовых, в то время как доходность немецких гособлигаций в евро уже стала отрицательной и достигла -0,4% годовых», — пояснил Марк Гойхман.

Более того, в сентябре 2019 года для поддержки экономики региона ЕЦБ объявил о начале программы количественного смягчения. Регулятор включил печатный станок и на выпущенные деньги сам начал скупать государственные облигации стран еврозоны. Традиционно такие действия центробанка приводят к увеличению денежной массы в регионе, позволяют ускорить инфляцию и нарастить темпы роста ВВП. Впрочем, со временем количественное смягчение провоцирует ещё большее удешевление евро.

Курс на снижение

По мнению Михаила Зельцера, возможное завершение политики низких процентных ставок ЕЦБ могло бы поддержать курс европейской валюты. Между тем эксперт считает маловероятным такое развитие событий в ближайшее время.

Согласно оценке аналитика, в текущих условиях единая европейская валюта продолжит дешеветь на мировом рынке в 2020 году и соответствующий курс может опуститься до $1,06 за евро.

Как полагает Артём Деев, динамика евро способна ухудшиться и по мере обострения ситуации с коронавирусом. При этом слабость европейской валюты может положительно сказаться на курсе рубля.