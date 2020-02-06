Нелётный сезон: почему мировой рынок грузовых авиаперевозок рекордно обвалился за десять лет

В 2019 году мировой рынок грузовой авиации сократился на 3,3%. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), снижение стало самым крупным за последние десять лет. Негативную динамику эксперты объясняют последствиями торговой войны США с Китаем. При этом в начале 2020 года напряжённость между Штатами и КНР снизилась, но теперь грузовым авиаперевозкам угрожает распространение коронавируса. Сможет ли рынок оправиться от потерь — в материале RT.

В 2019 году мировой спрос на доставку товаров самолётами сократился на 3,3%. Об этом говорится в исследовании Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Как отмечают эксперты организации, обвал рынка грузовых авиаперевозок оказался самым масштабным за последние десять лет.

«Объёмы грузоперевозок уменьшились впервые с 2012 года, а динамика рынка оказалась самой слабой со времён мирового финансового кризиса 2009 года, когда спрос сократился на 9,7%», — отмечают специалисты IATA.

Согласно исследованию, в декабре 2019 года мировой рынок грузовой авиации упал на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Наиболее серьёзное снижение было зафиксировано в странах Латинской Америки (на 5,3%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (на 3,5%), а также на Ближнем Востоке и в Северной Америке — на 3,4%.

«Глобальный рынок упал из-за торговой войны между США и Китаем. Товарооборот этих стран занимает значительную долю в общемировом объёме, поэтому тарифное противостояние оказало такое большое влияние на грузовую авиацию и мировую торговлю в целом», — рассказал RT руководитель отдела авиаперевозок группы компаний Антон Сейчасов.

Также по теме Торговля в пролёте: с чем связано замедление роста мирового рынка грузовых авиаперевозок Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) в два раза понизила прогноз роста грузовых авиаперевозок в 2019 году. При этом...

По оценке IATA, в результате торговой войны США и Китая в 2019 году глобальный товарооборот вырос лишь на 0,9%. Для сравнения, в 2017 и 2018 годах показатель составлял 4,6 и 3% соответственно. Такие данные приводит Всемирная торговая организация (ВТО).

В 2018 году Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий. По версии Дональда Трампа, действия КНР привели к росту торгового дефицита Штатов с азиатской республикой до $375 млрд. Для решения проблемы США повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары, а Китай ввёл ответные меры.

После череды переговоров весной 2019 года отношения между КНР и США резко ухудшились. Государства начали вводить новые взаимные ограничения, а американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с Huawei. Между тем уже осенью стороны возобновили диалог и договорились о перемирии.

Вирусный спад

15 января 2020 года Вашингтон и Пекин подписали торговую сделку. Тем не менее эксперты всё равно не ожидают восстановления рынка грузовой авиации в 2020 году. По прогнозу специалистов, объёмы перевозок товаров по воздуху могут дополнительно снизиться на фоне распространения коронавируса в Китае.

«Хотя напряжённость в мировой торговле снизилась, особого облегчения от хороших вестей мы не чувствуем. Сейчас мы находимся в неведении относительно возможного воздействия коронавируса на глобальную экономику. Вводимые из-за болезни ограничительные меры, безусловно, негативно скажутся на экономическом росте. И несомненно, 2020-й станет ещё одним непростым годом для отрасли грузовых авиаперевозок», — считает генеральный директор IATA Александр де Жюньяк.

Напомним, что в конце декабря 2019 года власти китайского города Ухань сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. В начале января китайские специалисты заявили, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса 2019-nCoV.

На сегодняшний день число заражённых превысило 28 тыс., 565 инфицированных скончались.

Случаи заболевания уже зарегистрированы в Пекине, Шанхае и других крупных городах страны. При этом вирус начал распространяться за пределы континентального Китая. Случаи заболевания зафиксированы в ряде стран Северной Америки, Европы и Азии. В результате многие государства стали приостанавливать авиасообщение с КНР.

«В январе падение грузовых авиаперевозок продолжилось по причине коронавируса в КНР, и в целом по итогам 2020 года рынок тоже не сможет показать рост», — подчеркнул в интервью RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По его словам, снижение грузовых перевозок наблюдается не только в авиационной отрасли, но и в железнодорожном, автомобильном и водном транспорте. Как отметил эксперт, физический объём мировой торговли снижается уже больше полугода. В последний раз аналогичную ситуацию можно было наблюдать только в 2008—2009 годах.

Текущее положение дел эксперты связывают и с общим замедлением глобальной экономики. В своём последнем докладе Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту мирового ВВП с 3,4 до 3,3% в 2020 году и с 3,6 до 3,4% в 2021-м.

Более того, в разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев не исключил очередное ухудшение торговых отношений между США и Китаем. Таким образом, глобальная экономика может замедлиться ещё сильнее прогнозов.

«В целом мировая экономика входит в стадию охлаждения. Вопрос только в том, насколько продолжительным окажется этот период. Экономика долгое время развивалась ускоренными темпами, и сейчас, очевидно, назрела коррекция», — заключил Коренев.