Колебания рынка: курс доллара превысил 67 рублей

В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей, а курс евро преодолел отметку 74 рубля. Удешевление нацвалюты происходит на фоне обвала глобального фондового рынка. Инвесторы массово распродают рисковые активы из-за угрозы распространения коронавируса в мире. Панические настроения игроков уже спровоцировали падение нефтяных цен ниже $50 за баррель, что тоже в определённой степени повлияло на рубль. Впрочем, нацвалюту могут поддержать действия Минфина и приближение налогового периода, отмечают эксперты. Как могут измениться курсы доллара и евро в ближайший месяц — в материале RT.

В пятницу, 28 февраля, торги на Московской бирже сопровождаются ослаблением российской валюты. Курс доллара поднялся на 2,3% — до отметки 67,6 рубля. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в январе 2019 года. Одновременно курс евро прибавил 2,7% и достиг максимальной отметки за последние 11 месяцев — 74,5 рубля.

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Официальный курс валют Центробанка на 29 февраля составил 66,99 рубля за доллар и 73,72 рубля за евро.

Негативную динамику демонстрирует и российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи опустился на 5% — до 2744 пунктов, а индекс РТС — на 6,6%, до 1279 пунктов.

Удешевление нацвалюты и российских ценных бумаг происходит с начала рабочей недели. Негативную динамику опрошенные RT аналитики связывают с обострением паники на глобальном финансовом рынке. Так, с понедельника главные биржевые индексы США, Европы и Азии демонстрируют непрерывное падение и сокращаются в среднем на 3—4% в день.

По итогам азиатской сессии 28 февраля индикатор Шанхайской биржи SSE Composite опустился на 3,7%, а японский Nikkei — на 3,67%. При этом в ходе торгов на европейских площадках французский индекс CAC 40 снижался на 4,56%, английский FTSE 100 — на 4,3%, а немецкий индекс DAX — на 5%.

Накануне резкий обвал котировок произошёл на американском фондовом рынке. 27 февраля на торгах в США промышленный индекс Dow Jones и корпоративный S&P 500 рухнули на 4,42%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 4,61%.

«Сильнейшее падение на фондовых рынках происходит на фоне панических настроений инвесторов из-за распространения эпидемии коронавируса в мире. В текущих условиях инвесторы массово распродают рисковые активы, что оказывает давление на валюты развивающихся рынков и на рубль», — пояснил в интервью RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса — 2019-nCoV. На сегодняшний день, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число заражённых в КНР превысило 78,8 тыс., 2788 из них скончались.

Согласно имеющимся оценкам, число заражённых людей в мире превысило 83,5 тыс. За пределами материкового Китая больше всего случаев заболевания зафиксировано в Южной Корее (2337 человек), Японии (более 900 человек, включая инфицированных с круизного лайнера Diamond Princess) и Италии (650).

Распространение болезни рискует вызвать массовое падение объёмов торговли, пассажирских перевозок и потребления топлива. Угроза снижения спроса на углеводороды уже спровоцировала рекордное удешевление нефти и также оказала негативное влияние на рубль. Об этом в интервью RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

За последнюю неделю стоимость сырья эталонной марки Brent упала более чем на 15% и опустилась ниже психологической отметки $50 за баррель. Это произошло впервые с июля 2017 года.

Между тем влияние стоимости нефти на рубль может быть сдержано бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время удорожания углеводородов Минфин через ЦБ покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции и давление на рубль слабеет.

«Поддержкой для рубля может стать именно приостановка покупок иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Такой отказ от искусственной поддержки доллара и евро должен помочь рублю укрепиться», — отметила Мильчакова.

Кроме того, в пользу рубля может сыграть и приближение налогового периода, считает Вячеслав Абрамов. В это время традиционно компании-экспортёры начинают продавать иностранную валюту и покупать рубли для уплаты налогов.

В целом на фоне распространения коронавируса опрошенные RT аналитики допускают возможность дальнейшего роста курсов доллара и евро к рублю в ближайшее время. Впрочем, эксперты не ожидают значительного удешевления нацвалюты.

«Если центробанки ведущих государств начнут проводить более скоординированную политику по снижению напряженности на биржевых площадках, а Всемирная организация здравоохранения перестанет возводить в абсолют ситуацию вокруг вируса, то российская нацвалюта может остановиться на значениях в 66 рублей за доллар и 72 рубля за евро», — пояснил в беседе с RT аналитик «Алор-брокер» Алексей Антонов.