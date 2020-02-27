Валютный рубеж: курс евро впервые почти за полгода превысил 72 рубля

27 февраля курс евро впервые с сентября 2019 года поднялся выше 72 рублей. Ослабление российской валюты аналитики связывают с паникой на мировом финансовом рынке из-за ситуации вокруг коронавируса. Как ожидается, распространение болезни за пределами Китая может спровоцировать торможение глобальной экономики и привести к падению спроса на энергоресурсы. Возникшие риски уже вызвали рекордный обвал цен на нефть, что тоже в определённой степени повлияло на рубль. Между тем от значительного падения нацвалюту удержат действия Центробанка и Минфина, считают эксперты. Как могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В четверг, 27 февраля, курс евро на Московской бирже вырос на 1% и впервые с сентября 2019 года превысил отметку 72 рубля. Одновременно курс доллара поднялся на 0,5% — до 65,8 рубля. Значение также стало максимальным за последние пять месяцев.

Официальный курс валют Центробанка на 28 февраля составил 65,61 рубля за доллар и 71,65 рубля за евро.

Ослабление российской валюты продолжается с начала рабочей недели. Как отмечают опрошенные RT эксперты, во многом наблюдаемая динамика связана с общемировой паникой на финансовых рынках. Так, инвесторы массово распродают рисковые активы на фоне угрозы распространения коронавируса.

«Текущая ситуация напрямую зависит от тех рисков, которые мы сегодня наблюдаем в глобальной системе. В первую очередь речь идёт о коронавирусе. Если первоначально эпидемия была только в Китае, то теперь она уже носит общемировой характер. Инвесторы выводят деньги из рисковых активов, в результате чего усиливается давление на рубль», — пояснил в интервью RT ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса — 2019-nCoV. На сегодняшний день, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число заражённых в КНР превысило 78,5 тыс., 2744 из них скончались.

Согласно имеющимся оценкам, число заражённых людей в мире превысило 82,3 тыс. За пределами материкового Китая больше всего случаев заболевания зафиксировано в Южной Корее (1766 человек), Японии (891 человек, включая инфицированных с круизного лайнера Diamond Princess) и Италии (447).

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По словам аналитиков, распространение болезни рискует вызвать массовое падение объёмов торговли, пассажирских перевозок и потребления топлива. Как рассказал RT аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев, угроза снижения спроса на углеводороды уже спровоцировала рекордное удешевление нефти и также оказала негативное влияние на рубль.

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На торгах 27 февраля стоимость сырья эталонной марки Brent просела более чем на 2% и достигла отметки $51,6 за баррель. В последние раз аналогичный уровень цен можно было наблюдать ещё в декабре 2018 года.

Между тем влияние стоимости нефти на рубль сдерживается бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время удорожания углеводородов Минфин через ЦБ покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от цен на нефть.

За последнее время действие бюджетного правила ослабило взаимосвязь между рублём и нефтью, поэтому игроки валютного рынка стали реже реагировать на изменения сырьевых котировок.

«Пока нефть удерживается от падения ниже уровня $50 за баррель, давление на рубль будет оставаться умеренным. На наш взгляд, зависимость между нацвалютой и нефтяными котировками может начать расти только в случае движения цен к отметке $45», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Финансовая помощь

Вместе с тем опрошенные RT эксперты не ожидают значительного ослабления рубля в ближайшее время. Так, в случае усиления колебаний курса Минфин и Центробанк могут поддержать нацвалюту.

«В настоящий момент уровень 65—67 рублей за доллар остаётся комфортным для наших властей и экспортёров. Если же показатель начнёт двигаться к отметке 70 рублей, тогда мы услышим заявления Центробанка по поводу возможного изменения параметров бюджетного правила и приостановки покупки валюты», — отметил Олег Богданов.

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Более того, в пользу рубля может сыграть и недавняя сделка по продаже доли ЦБ в Сбербанке кабмину. Такой точки зрения придерживается Илья Григорьев.

Как ранее заявлял министр финансов России Антон Силуанов, общий объём сделки составит около 2,5 трлн рублей. Для совершения операции Минфин возьмёт долларовые запасы из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и через ЦБ обменяет американскую валюту на российскую. После этого полученные рубли министерство начнёт возвращать обратно Центробанку в качестве оплаты доли в Сбербанке. Как ожидается, в результате получения долларов из ФНБ Банк России начнёт сокращать покупки иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила.

«Продажа правительству доли ЦБ в Сбербанке за счёт средств ФНБ может поддержать курс рубля. После сделки Центробанку придётся сократить покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила ориентировочно на 10—11 млрд в год, что может укрепить национальную валюту», — объяснил аналитик.

В целом, как отмечают аналитики, в ближайшее время рубль продолжит реагировать на ситуацию с коронавирусом. При этом эксперты считают, что возможное дальнейшее ослабление нацвалюты будет ограниченным.

«Если ситуация с вирусом будет оставаться умеренно негативной, и нефтяные цены не снизятся к уровням $40—45, а мировая экономика удержится от критического замедления роста, то ослабление нацвалюты ограничится уровнями 67—68 рублей за доллар и 73—75 рублей за евро», — заключил Антон Покатович.