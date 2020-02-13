Плавная передача: правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

В четверг, 13 февраля, правительство России одобрило законопроект о продаже доли ЦБ в Сбербанке кабмину. По словам главы Минфина Антона Силуанова, передача контрольного пакета акций будет проходить в два этапа, а общий объём сделки составит около 2,5 трлн рублей. Как ожидается, соглашение должно разрешить конфликт интересов в банковской отрасли. При этом эксперты не ожидают изменений в работе самого Сбербанка.

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

Согласно документу, долю Центробанка планируется приобрести за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам Силуанова, сумма сделки составит около 2,5 трлн рублей. При этом деньги от продажи контрольного пакета акций ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента России Федеральному собранию.

«Эта инвестиция позволяет нам за счёт прибыли, которую мы получим от Центрального банка, дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента», — отметил Силуанов на заседании правительства.

Как отметил министр, сделка между правительством и Центробанком будет проходить в два этапа. Первую часть контрольного пакета акций Сбербанка кабмин планирует приобрести уже весной 2020-го за 1,2 трлн рублей, а вторую — по мере наполнения ФНБ в 2020 или 2021 году.

На сегодняшний день Центробанку принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Как отмечал Силуанов, сложившаяся ситуация вызывает конфликт интересов — регулятор банковского сектора контролирует крупнейшего игрока отрасли. По мнению главы Минфина, продажа акций правительству позволит решить эту проблему.

Также по теме «Конфликт интересов будет разрешён»: правительство обсуждает выкуп доли ЦБ в Сбербанке Правительство России обсуждает вопрос выкупа у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка. По словам министра финансов Антона Силуанова,...

«Финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает. Тема эта не новая, она поднималась ещё десять лет назад», — отмечал Силуанов в конце декабря 2019 года.

Ожидаемое соглашение между правительством и ЦБ может оказать положительное влияние на банковский сектор России, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Передача Сбербанка в собственность правительства обеспечит равноудалённость Банка России от всех участников финансового рынка, а также обеспечит дополнительную устойчивость всей банковской системы страны», — отметил Деев в беседе с RT.

Российские инвесторы позитивно восприняли новость о сделке ЦБ с правительством. Об этом 12 февраля заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

«Дивидендная доходность у нас такова, что Фонд национального благосостояния получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются», — подчеркнул Греф.

По его словам, игрокам рынка понятны мотивы соглашения, поэтому «инвесторы поддерживают этот трансфер.

При этом само соглашение не скажется на работе и стратегии Сбербанка. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Контроль над Сбербанком в любом случае остаётся за государством, а значит, никакого существенного влияния на бизнес Сбербанка сделка не окажет», — отметил Бахтин.

«Каких-либо изменений в страгии компании мы тоже не ожидаем. Благодаря усилению цифрового направления, развитию электронных сервисов и услуг банк движется к созданию полноценной клиенткой экосистемы. По нашему мнению, в будущем компания продолжит развиваться в выбранном формате», — добавил собеседник RT.

По словам Антона Силуанова, после сделки правительство продолжит поддерживать руководство Сбербанка, а эффективность работы кредитной организации может дополнительно повыситься.

«Естественно, мы продолжим взаимодействовать с действующим руководством Сберегательного банка, мы всячески будем поддерживать Германа Оскаровича (Грефа. — RT) в его начинаниях, и я вас уверяю, что эффективность работы Сберегательного банка только повысится», — подчеркнул глава Минфина.

В то же время, сделка между кабмином и Центробанком не окажет влияния на валютный рынок и монетарную политику регулятора. Об этом в четверг заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы будем осуществлять соответствующие операции на валютном рынке, они будут растянуты во времени и равномерны. Параметры этих сделок мы объявим после того, как будут известны параметры самой сделки. Мы исходим из того, что не будет значимого влияния на валютный рынок. На наш взгляд, значимого влияния на денежно-кредитную политику также не будет», — цитирует ТАСС главу Центробанка.