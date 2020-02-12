Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Как отметил Греф, контрольный пакет акций Сбербанка будет фактически передан от ЦБ правительству до годового собрания акционеров организации, которое, как уточняет агенство, традиционно проходит в конце мая — начале июня.

«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров», — сказал Греф.

По его словам, новость была позитивно воспринята инвестиционным сообществом.

«Для нас вчера был очень важный день. Было официально объявлено о начале процедуры продажи наших акций — 50% плюс одна акция — от Центрального банка правительству», — добавил он.

В свою очередь Мишустин отметил, что электронные сервисы и технологии Сбербанка будут востребованы при построении цифровой платформы государства.

На встрече с Грефом премьер подчеркнул, что правительство ждёт от Сбербанка, что он станет ещё удобнее для вкладчиков.

«Также очень хорошо, что электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей, для построения цифровой платформы государства. Надеюсь, что мы совместно все эти технологии отработаем», — сказал председатель правительства.

11 февраля стало известно, что Банк России и Минфин подготовили законопроект о выводе ЦБ из капитала Сбербанка.

Пакет акций ЦБ, как ожидается, будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной цене.

Как заявляли в Центробанке, регулятор включит 700 млрд рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год, оставшиеся средства будут направлены в казну.