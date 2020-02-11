Минфин и ЦБ договорились о выводе Банка России из капитала Сбербанка
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«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.
Инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления средствами фонда, добавили там. Таким образом предполагается обеспечить сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.
«Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк России» по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа», — сказали в министерстве.
Законопроект, предусматривающий выход Центробанка из капитала Сбербанка, разработан. Документ, в котором определены условия и порядок продажи акций, направлен в правительство.
В ведомстве объяснили такое решение тем, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа «существует определённый конфликт интересов», а управлять им тем сложнее, чем «более комплексным и обширным становятся регулирование и экономические отношения в финансовой среде».
Продажа ЦБ акций снимет вопросы в отношении такого конфликта интересов, подчеркнули там.
В декабре 2019 года министр финансов Антон Силуанов рассказал, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка.
По его словам, эта тема «поднималась десять и более лет назад» и не является новой.
При этом первый зампред ЦБ Сергей Швецов отмечал, что Центробанк довёл свою долю в Сбербанке до минимально установленной законом.