Минфин и ЦБ договорились о выводе Банка России из капитала Сбербанка

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Банк России и Минфин подготовили законопроект о выводе ЦБ из капитала Сбербанка. Пакет акций Центробанка планируется приобрести за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной цене.
Минфин и ЦБ договорились о выводе Банка России из капитала Сбербанка
  • ©Anton Belitsky/Global Look Press

«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.

Инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления средствами фонда, добавили там. Таким образом предполагается обеспечить сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.

«Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк России» по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа», — сказали в министерстве.

Законопроект, предусматривающий выход Центробанка из капитала Сбербанка, разработан. Документ, в котором определены условия и порядок продажи акций, направлен в правительство.

В ведомстве объяснили такое решение тем, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа «существует определённый конфликт интересов», а управлять им тем сложнее, чем «более комплексным и обширным становятся регулирование и экономические отношения в финансовой среде».

Продажа ЦБ акций снимет вопросы в отношении такого конфликта интересов, подчеркнули там.

В декабре 2019 года министр финансов Антон Силуанов рассказал, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка.

По его словам, эта тема «поднималась десять и более лет назад» и не является новой.

При этом первый зампред ЦБ Сергей Швецов отмечал, что Центробанк довёл свою долю в Сбербанке до минимально установленной законом.

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