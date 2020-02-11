Минфин и ЦБ договорились о выводе Банка России из капитала Сбербанка

Банк России и Минфин подготовили законопроект о выводе ЦБ из капитала Сбербанка. Пакет акций Центробанка планируется приобрести за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной цене.

«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.

Инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления средствами фонда, добавили там. Таким образом предполагается обеспечить сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.

«Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк России» по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа», — сказали в министерстве.

Законопроект, предусматривающий выход Центробанка из капитала Сбербанка, разработан. Документ, в котором определены условия и порядок продажи акций, направлен в правительство.

В ведомстве объяснили такое решение тем, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа «существует определённый конфликт интересов», а управлять им тем сложнее, чем «более комплексным и обширным становятся регулирование и экономические отношения в финансовой среде».

Продажа ЦБ акций снимет вопросы в отношении такого конфликта интересов, подчеркнули там.

В декабре 2019 года министр финансов Антон Силуанов рассказал, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка.

По его словам, эта тема «поднималась десять и более лет назад» и не является новой.

При этом первый зампред ЦБ Сергей Швецов отмечал, что Центробанк довёл свою долю в Сбербанке до минимально установленной законом.