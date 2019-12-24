В правительстве обсуждают выход ЦБ из капитала Сбербанка

Российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка, передаёт ТАСС.

Он сообщил, что «вопрос долго тоже обсуждается о том, что финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает».

Силуанов отметил, что это не новая тема. По его словам, она «поднималась десять и более лет назад».

«Сейчас такие вопросы тоже обсуждаются», — добавил министр.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял, что Центробанк довёл свою долю в Сбербанке до минимально установленной законом.

При этом он отметил, что оснований для передачи контрольного пакета акций в размере 50% плюс одна акция, которым государство владеет в уставном капитале Сбербанка через ЦБ России, другой государственной структуре нет.