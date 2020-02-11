В ЦБ рассказали, какой доход получат от продажи акций Сбербанка

Банк России включит 700 млрд рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год. Оставшиеся средства будут переданы в казну, сообщили в пресс-службе Центробанка.

«В соответствии с законом о ЦБ 700 млрд рублей предполагается включить в состав доходов Банка России за 2020 год в рамках общего режима, оставшиеся доходы в рамках специального режима будут направлены в казну частично в форме денежных средств, частично в форме передачи в казну требований к Сбербанку по субординированному займу и к ВЭБу по депозиту», — цитирует регулятор РИА Новости.

Там уточнили, что, по предварительным данным, количество сотрудников Банка России в составе следующего наблюдательного совета Сбербанка сократится до трёх человек.

Ранее в Минфине сообщили, что подготовили совместно с ЦБ законопроект о выводе Банка России из капитала Сбербанка.

Пакет акций Центробанка планируется приобрести за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной цене.

В ведомстве объяснили такое решение тем, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа «существует определённый конфликт интересов».