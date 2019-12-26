«Конфликт интересов будет разрешён»: правительство обсуждает выкуп доли ЦБ в Сбербанке за счёт средств ФНБ

Правительство России может выкупить у ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния. По словам министра финансов Антона Силуанова, обсуждаемая мера должна разрешить конфликт интересов в банковской отрасли. Одновременно власти одобрили приватизацию некоторых крупных предприятий с госучастием. Как ожидается, действия правительства позволят привлечь дополнительные деньги в бюджет и повысить эффективность российских компаний.

Правительство может использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для выкупа доли Сбербанка у ЦБ. Об этом в четверг, 26 декабря, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, в настоящий момент кабмин обсуждает этот вопрос с Центробанком. При этом окончательное решение о сделке ещё не принято. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, после выкупа Сбербанка у ЦБ власти планируют вернуть взятые из ФНБ деньги обратно в бюджет.

На сегодняшний день Центробанку принадлежит контрольный пакет ценных бумаг Сбербанка — 50% плюс одна акция. Как ранее отмечал Силуанов, сложившаяся ситуация вызывает конфликт интересов — регулятор банковского сектора контролирует крупнейшего игрока отрасли. По мнению главы Минфина, продажа акций правительству позволит решить эту проблему.

«Финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает. Тема эта не новая, она поднималась ещё десять лет назад», — подчеркнул Антон Силуанов.

Обсуждаемое соглашение между правительством и ЦБ вряд ли окажет серьёзное влияние на банковский сектор России, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Конфликт интересов будет разрешён, но на работе Сбербанка и банковской системы в целом мера не сильно отразится. Главное в этом решении — сохранение контролирующей доли государства в крупнейшем банке страны. Это позволит избежать оттока консервативных клиентов, для которых участие государства в капитале Сбербанка является залогом его стабильности», — рассказал Суверов в беседе с RT.

Кроме того, удержание контроля государства над основным игроком банковского рынка позволит сохранить значительные денежные поступления в бюджет страны. Об этом в разговоре с RT рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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Одновременно с обсуждением выхода ЦБ из капитала Сбербанка правительство одобрило план приватизации некоторых российских компаний на 2020—2022 годы. Проект предусматривает снижение доли государства в банке ВТБ, «Совкомфлоте», «Росспиртпроме», «Новороссийском морском торговом порту», «Алмазювелирэкспорте» и Кизлярском коньячном заводе. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

«До 2022 года предусмотрена приватизация находящихся в федеральной собственности акций 207 хозяйственных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также 1168 объектов иного имущества государственной казны Российской Федерации», — отмечают в министерстве.

Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, государство планирует провести «максимально быстрый выход» из уже утверждённых компаний. При этом правительство разработает план по приватизации других крупных предприятий, пока ещё не готовых к снижению доли государства.

«По этим компаниям будем делать «дорожные карты», планы по поводу того, какие вопросы нужно изучить, чтобы в принципе мы могли рассматривать вопрос привлечения частных инвесторов в эти активы. Поэтому будем продавать то, что можно продать, государство будет выходить», — рассказал Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Сергея Суверова, традиционно приватизация крупных компаний позволяет увеличить бюджетные доходы страны и привлечь новые деньги на развитие бизнеса.

«Снижение доли государства в таких предприятиях может принести дополнительные доходы в бюджет и привлечь в капитал компаний новых стратегических инвесторов. Они способны помочь, например, с выполнением программ проектного финансирования и «умного менеджмента». Также возможное участие в капитале портфельных инвесторов может улучшить дивидендную политику компаний и мотивацию на рост прибыльности», — пояснил аналитик.

Как отмечают опрошенные RT аналитики, со временем выход государства из капитала компаний позволит улучшить качество работы бизнеса и в целом позитивно отразится на экономике.

«Главная польза от снижения участия государства в экономике заключается в повышении эффективности предприятий. Это связано с тем, что, как показывает практика, государство не всегда обладает должными компетенциями для управления компаниями», — заключил Геннадий Николаев.