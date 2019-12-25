Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Максим Акимов отметил, что в план приватизации вошла аэропортовая инфраструктура, но не были включены РЖД или «Аэрофлот».

«Аэропортовая инфраструктура — да (вошла. — RT). То, что касается РЖД и «Аэрофлота», речи там (в плане. — RT) нет об этих объектах», — сказал он в ответ на вопрос, вошли ли транспортные объекты в план приватизации, например, «Аэрофлот», Шереметьево, РЖД.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что «Объединённая зерновая компания» не должна войти в планы по приватизации на 2020—2022 годы.