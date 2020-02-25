Рыночное напряжение: курс доллара впервые за четыре месяца превысил 65 рублей

Во вторник, 25 февраля, курс доллара на Московской бирже впервые с октября 2019 года поднялся выше 65 рублей. Одновременно курс евро обновил максимум последних двух месяцев и превысил отметку 71 рубль. Эксперты объясняют такую динамику общим ухудшением настроений инвесторов на глобальном финансовом рынке. Панику игроков спровоцировали новости о распространении коронавируса за пределами Китая. По оценке аналитиков, болезнь рискует привести к торможению мировой экономики. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

Во вторник, 25 февраля, российская валюта слабеет в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара прибавил 2,2% и впервые с октября 2019 года достиг отметки 65,5 рубля. Курс евро поднялся на 2,3% — до 71,1 рубля. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в начале декабря.

Официальный курс валют Центробанка на 26 февраля составил 64,92 рубля за доллар и 70,46 рубля за евро.

Негативную динамику демонстрирует и российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи опустился на 2% — до 3044 пунктов, а индекс РТС — на 3,8%, до 1467 пунктов. Значения стали самыми низкими за последние два месяца.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, удешевление нацвалюты и российских ценных бумаг связано с общим ухудшением настроений инвесторов на глобальном финансовом рынке. Так, с начала недели ключевые биржевые индексы снижаются в большинстве стран мира.

По итогам азиатской сессии 25 февраля индикатор Шанхайской биржи SSE Composite опустился на 0,6% (до 3013 пунктов), а японский Nikkei — на 3,34% (до 22 605 пунктов). Одновременно Европейские фондовые биржи продолжают сокращаться после падения более чем на 3% днём ранее. В середине торгов вторника французский индекс CAC 40 опустился на 0,24%, до 5779 пунктов, английский FTSE 100 — на 0,84%, до 7096 пунктов, немецкий индекс DAX — на 0,43%, до 12 979 пунктов.

Накануне массовая распродажа ценных бумаг затронула и американский фондовый рынок. 24 февраля на торгах в США промышленный индекс Dow Jones просел на 3,56% (до 27 960 пунктов), корпоративный индекс S&P 500 также снизился на 3,35% (до 3225 пунктов), а высокотехнологичный NASDAQ потерял 3,71% и опустился до 9221 пункта.

«Снижение фондовых индексов с начала недели связано с наступлением второй волны коронавируса. Болезнь вышла за пределы Китая и начала проявляться в густонаселённых и промышленно развитых странах. Это и вызывает опасения инвесторов по поводу дальнейшего влияния вируса на мировую экономику, сокращения прироста производства и торговли», — рассказал RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса — COVID-2019. На сегодняшний день число заражённых в КНР превысило 77,6 тыс., а 2663 инфицированных скончались. Такие данные приводит Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая.

Согласно подсчётам South China Morning Post, число заражённых людей в мире достигло 80,2 тыс. За пределами материкового Китая больше всего случаев заболевания зафиксировано в Южной Корее (977 человек), Японии (820) и Италии (229).

Как объяснил RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, текущее положение дел может спровоцировать падение спроса на ресурсы в крупных промышленных странах и обернуться торможением глобальной экономики.

«В настоящий момент по-прежнему непонятно, как именно в конечном итоге эпидемия отразится на мировой экономике, но эксперты уже прогнозируют снижение темпов роста глобального ВВП на 0,1 процентного пункта, а китайского — на 0,4 и даже больше. Естественно, такие прогнозы и вызвали падение фондовых рынков», — отметил Коренев.

Месяц колебаний

По словам экспертов, дополнительное давление на рубль оказывает снижение цен на нефть. После появления новостей о распространении коронавируса с начала недели стоимость сырья эталонной марки Brent опустилась с $58 до $55 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Впрочем, влияние стоимости нефти на рубль ограничено бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время удорожания углеводородов Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от цен на нефть.

За последнее время действие бюджетного правила ослабило взаимосвязь между рублём и нефтью, поэтому игроки валютного рынка стали реже реагировать на изменения сырьевых котировок.

«Если посмотреть на нефтяные цены, которые с начала недели потеряли более 4%, и фондовые рынки, просевшие на 3—5%, то положение рубля выглядит ещё относительно неплохо», — отметил Коренев.

Согласно оценке аналитиков, в ближайшее время ситуация с коронавирусом продолжит оставаться ключевым фактором для финансовых рынков России и мира. Между тем эксперты не ожидают значительного удешевления рубля.

«Возможное ослабление нацвалюты будет ограничено уровнем 66—67 рублей за доллар. Поскольку вирусный фактор будет определяющим для динамики национальной валюты, в течение следующего месяца мы продолжим наблюдать колебания курса. Думаю, в ближайшее время курс доллара будет оставаться в достаточно широком диапазоне — 63—66,5 рубля, а курс евро — в районе 70—74 рублей», — отметил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

В то же время Алексей Коренев допускает возвращение курса доллара к уровню 64 рубля в случае снижения темпов распространения вируса.

«Если не возникнет новых очагов болезни, то, скорее всего, курс доллара вернётся к уровню 64—64,5 рубля. В пользу такого сценария говорит то, что количество новых заражённых в самом Китае начало сокращаться», — заключил аналитик.