Поддержка рубля: российский рынок гособлигаций вырос рекордно за 18 лет

Российский рынок государственных облигаций показал максимальный рост с 2002 года. Инвесторов привлекает возможность получить более высокую прибыль, чем в США и Европе. При этом из-за угрозы коронавируса и замедления мировой экономики участники рынка активнее покупают облигации федерального займа в качестве надёжного средства для сбережения денег. По словам экспертов, рекордный приток инвестиций в российский госдолг может оказать поддержку рублю. Как в связи с этим может измениться курс доллара в ближайшее время — в материале RT.

В пятницу, 21 февраля, индекс российских государственных облигаций (RGBI) обновил исторический максимум. На торгах Московской биржи показатель прибавил 0,1% и впервые за всё время наблюдений (с 2002 года) достиг отметки 153,5 пункта.

По данным Центробанка, в 2019 году общий объём российского рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) вырос почти на 1,6 трлн рублей и достиг 8,9 трлн. При этом сумма иностранных вложений увеличилась на 1,08 трлн рублей — до 2,87 трлн. В целом на долю зарубежных инвесторов приходится почти треть (32,2%) всех покупок ОФЗ.

Облигации федерального займа представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

«Одной из причин повышения интереса к российскому госдолгу стала стабильность нацвалюты. У инвесторов всё больше растёт уверенность в том, что Центробанк России способен не допустить резких колебаний курса рубля», — отметил в беседе с RT персональный брокер «БКС Брокер» Денис Габдулин.

Одновременно игроки рынка ориентируются на макроэкономические показатели России и позитивно оценивают способность Москвы предоставлять инвесторам прочные финансовые гарантии. Об этом RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«Благодаря низкому внешнему долгу, принятию бюджетного правила и проведению ответственной налогово-бюджетной политики международные рейтинговые агентства за последнее время вернули России инвестиционный рейтинг. Более того, резкое торможение инфляции в стране позволило зарубежным инвесторам рассчитывать на относительно высокий доход», — отметил Коган.

Именно выгодную доходность российских гособлигаций опрошенные RT эксперты считают главным фактором рекордного роста рынка ОФЗ. Так, вложения в долговые бумаги страны остаются для инвесторов более прибыльными, чем инвестиции в облигации США или стран Европы.

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На сегодняшний день в России доходность госбумаг со сроком погашения десять лет составляет 5,9% годовых, а в Соединённых Штатах — 1,5%. При этом в Германии и Франции показатели находятся на отрицательных уровнях — вблизи -0,4% и -0,2% соответственно.

Любопытно, что российские гособлигации остаются привлекательнее бумаг и целого ряда развивающихся стран, где уровень доходности также превышает показатели США и Европы. Об этом в интервью RT рассказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Например, долговые бумаги ЮАР или Бразилии могут давать доходность от 8 до 10% годовых. В то же время валюты этих стран опасно колеблются. Доходность китайского долга в юанях составляет порядка 3%, но валюта страны тоже может ослабнуть в случае обострения торговых противоречий КНР и США или распространения коронавируса», — пояснил аналитик.

По словам экспертов, доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. В настоящий момент в России ставка составляет 6% годовых, в США — 1,5—1,75%, а в еврозоне — 0%.

Впрочем, Банк России планомерно снижает свою ключевую ставку с июня 2019 года. Регулятор проводит такую политику для стимулирования деловой активности в стране и экономического роста в целом. В долгосрочной перспективе действия монетарных властей приводят к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

В то же время политика ЦБ делает менее доходными вложения в ОФЗ. Таким образом, пока ставка Центробанка ещё остаётся на относительно высоком уровне, инвесторы пытаются закупить максимальный объём российских гособлигаций с более выгодной доходностью.

«Заявления Центробанка позволяют прогнозировать ещё два или три снижения ключевой ставки в 2020 году. Инвесторы учитывают такое продолжение тренда и торопятся разместить деньги в облигациях, что приводит к удорожанию ценных бумаг», — отметил в разговоре с RT главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Валютная защита

По словам Михаила Когана, в настоящий момент инвестбанки рассчитывают на снижение ключевой ставки ЦБ к концу 2020 года до уровня 5,25—5,5% годовых. Как ожидается, до этого момента российский рынок ОФЗ продолжит расти.

Здание Центрального банка России в Москве

РИА Новости

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Более того, в ближайшее время гособлигации могут дополнительно подорожать на фоне распространения коронавируса в КНР и замедления роста мирового ВВП. Так, во время усиления неопределённости в мировой экономике инвесторы начинают активнее переводить деньги из акций в долговые бумаги для более надёжного сбережения своих средств.

«Периоды нестабильности на рынке инвесторы, как правило, предпочитают пережидать в традиционных безрисковых активах — облигациях. Это и спровоцировало спрос на инструменты с фиксированной доходностью. И хотя сейчас новости о коронавирусе уже меньше влияют на настроения инвесторов, игроки всё равно не спешат переводить деньги обратно в акции», — отметил Денис Габдулин.

Как ожидается, рекордный приток новых инвестиций в российские ОФЗ в определённой степени может поддержать российскую валюту. В условиях растущих рисков на мировых рынках эксперты допускают кратковременный рост курса доллара, но при этом не ожидают резкого ослабления рубля.