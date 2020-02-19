Защита от рисков: почему Россия сократила вложения в госдолг США

Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,97 млрд. По данным Минфина США, в 2019 году общий объём инвестиций Москвы в казначейские облигации Штатов сократился более чем на 24%. Аналитики полагают, что таким образом Центробанк РФ пытается обезопасить российские валютные резервы. Эксперты не исключают, что в случае роста геополитической напряжённости Штаты могут заморозить иностранные средства на своих счетах. При этом китайские финансовые власти также распродают госбумаги США. По мнению аналитиков, одна из причин такой политики заключается в желании Пекина показать Вашингтону, что у него есть рычаги давления в торговых переговорах двух стран.

Россия резко сократила инвестиции в американские гособлигации (трежерис). Об этом свидетельствуют данные Минфина США. Согласно материалам ведомства, в декабре 2019 года общая сумма российских вложений в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов уменьшилась на $1,5 млрд — до $9,97 млрд.

Трежерис Министерства финансов США — это долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг американской экономике.

По данным американского Минфина, сегодня в общем объёме задолженности США ($23,3 трлн) около 29% приходится именно на казначейские бумаги.

Отметим, что по итогам 2019 года российские вложения в гособлигации США уменьшились на 24,5%, а за последние два года — больше чем в десять раз. Как объяснил RT ведущий аналитик QBF Олег Богданов, за счёт отказа от трежерис Центробанк пытается обезопасить валютные резервы России.

«Ещё два года назад на фоне обострения санкционной повестки возник риск системного характера. США могли ввести ограничения против российской банковской системы и заморозить средства Центробанка, размещённые в трежерис. В результате ЦБ начал активно выходить из госдолга Штатов, так как появилась угроза потерять эти деньги», — пояснил Богданов.

Резкая распродажа американских гособлигаций произошла весной 2018 года. Тогда с марта по май вложения уменьшились более чем в шесть раз — с $96 млрд до $14,9 млрд, в результате чего Россия вышла из числа крупнейших держателей государственного долга США.

Примечательно, что одновременно с Россией американские гособлигации также распродаёт и Китай. В декабре 2019 года азиатская республика сократила вложения в трежерис на $19,3 млрд — до $1,07 трлн. Значение стало самым низким с февраля 2017 года.

В целом за 2019 год китайские инвестиции в казначейские бумаги снизились почти на 5%, а в июне КНР потеряла статус главного держателя госдолга США. Действия азиатской республики эксперты во многом связывают с торговой войной Китая и Штатов.

Напомним, торговое противостояние двух крупнейших экономик мира началось ещё в 2018 году. Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий и повысил пошлины на ввозимые в страну китайские товары. КНР ввела ответные меры.

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В начале 2019 года стороны сели за стол переговоров, но уже в мае Вашингтон пошёл на обострение конфликта. Помимо введения новых пошлин, американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с китайской компанией Huawei. Впрочем, осенью государства возобновили диалог, а уже в январе 2020-го договорились о прекращении тарифной войны и подписали первую часть торговой сделки.

Впрочем, эксперты по-прежнему не исключают очередного обострения отношений между двумя государствами. Как рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, в этом случае Китай может дополнительно снизить инвестиции в американский госдолг в качестве рычага давления на Вашингтон.

«Одна из причин, почему Китай может продолжить сокращать инвестиции в госдолг США, как раз связана с торговой сделкой. Так, китайская сторона может использовать свои вложения в трежерис как способ для достижения необходимых целей в ходе дальнейших переговоров со Штатами», — подчеркнул Абрамов.

Отметим, на сегодняшний день крупнейшим держателем американского госдолга является Япония. Между тем в декабре Токио также уменьшил объём инвестиций в американские госбумаги почти на $6 млрд — до $1,155 трлн.

Как объяснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, массовый отказ от вложений в трежерис отчасти может быть связан с наметившимся торможением американской экономики.

«Экономика США по многим показателям сейчас находится не в лучшей форме. Говорить о стагнации или кризисе пока ещё рано, но ситуация в Штатах не настолько стабильна, чтобы держать большой объём средств в трежерис. Поэтому разные страны, в том числе Россия и Китай, снижают свои вложения в американские бумажные активы», — пояснил Деев.

Более того, аналитики также отмечают, что в последнее время инвестиции в трежерис становятся всё менее выгодными для инвесторов. По данным американского Минфина, за последний год доходность госбумаг США с десятилетним сроком погашения упала с 2,6 до 1,5% годовых.

Падение доходности трежерис эксперты связывают с изменением политики ФРС США. В 2018 году американский аналог Центробанка активно повышал свою процентную ставку. Впрочем, после возросших рисков наступления рецессии в стране Федрезерв летом 2019 года начал снижать ставку. Традиционно такая мера стимулирует экономический рост, но в долгосрочной перспективе делает вложения в долларовые активы менее привлекательными для инвесторов.