Сырьевая замена: почему США увеличили покупки нефти у России до максимума за восемь лет

В декабре 2019 года США увеличили импорт российской нефти до 21,6 млн баррелей в месяц. Показатель стал самым высоким с 2011 года. Как объясняют эксперты, после введения санкций в отношении Венесуэлы Вашингтон потерял главный источник тяжёлой нефти и обратился к российским поставкам. Одновременно Соединённые Штаты рекордно сократили закупки углеводородов у Саудовской Аравии и других государств ОПЕК. Почему США решили сменить поставщиков энергосырья — в материале RT.

В 2019 году США рекордно нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России. Об этом свидетельствуют данные американского Управления энергетической информации (EIA). В декабре уровень поставок составил порядка 21,6 млн баррелей. Значение стало максимальным с ноября 2011 года.

По данным Минэкономразвития, с января по ноябрь 2019-го общий объём российского экспорта нефти в США увеличился втрое после введения Соединёнными Штатами санкций в отношении Венесуэлы. Во многом аналитики также объясняют такую ситуацию геополитическими факторами.

После введения санкций в отношении Венесуэлы в январе 2019 года Штаты лишили себя возможности закупать тяжёлую нефть и были вынуждены прибегнуть к помощи Москвы. Об этом RT рассказал главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов.

«Средние и тяжёлые сорта нефти США всегда импортировали в основном из Венесуэлы. Вместе с тем санкции против латиноамериканской страны оставили Соединённые Штаты без источников такой нефти. На смену ей и пришло российское сырьё марки Urals со схожими характеристиками», — объяснил эксперт.

Напомним, в январе 2019 года Вашингтон ввёл ограничения против крупнейшей нефтедобывающей компании Венесуэлы — Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). В общей сложности Штаты заблокировали активы корпорации на $7 млрд, а в 2019 году упущенная выгода PDVSA от ограничений должна была составить $11 млрд. В результате, по данным EIA, с июня США полностью прекратили закупки нефти у Каракаса.

По словам Мастепанова, часть американских нефтеперерабатывающих заводов были ориентированы только на тяжёлое венесуэльское сырьё (с высоким содержанием серных примесей). Поэтому предприятия не могли работать с лёгкой сланцевой нефтью, которую активно добывают сами Штаты.

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Любопытно, что, помимо США, в 2019 году закупки российской нефти также существенно нарастили Турция и Великобритания. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, за счёт сырья из России Лондон и Анкара пытались компенсировать снижение поставок из Ирана.

«В настоящий момент собственный уровень нефтедобычи в Великобритании падает, а из-за санкций США в отношении Ирана Лондону пришлось сократить закупки сырья у исламской республики. Турция увеличила потребление российской нефти ровно по тем же причинам», — пояснил Деев.

Ещё в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки c исламской республикой и объявили о восстановлении действия санкций против неё. В частности, ограничения затронули энергетический сектор страны.

Как ранее заявляли в Госдепартаменте США, основная цель санкций — свести к нулю доходы Тегерана от продажи нефти. Для этого до начала мая 2019 года крупные страны — импортёры иранского сырья должны были полностью прекратить закупки углеводородов. В противном случае государства также подпали бы под действие американских ограничений.

В результате по итогам 2019 года производство нефти в Иране упало на 24% — до 2,1 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в материалах ОПЕК.

Смена курса

Одновременно с увеличением закупок в России США рекордно сократили ввоз нефти из стран ОПЕК. По данным EIA, в 2019 году соответствующий объём поставок сократился на 44% — до 43,7 млн баррелей в месяц в декабре. При этом в ноябре значение опускалось до 39,6 млн — впервые с 1993 года.

Заметнее всего уменьшился американский импорт нефти из Саудовской Аравии — одного из ведущих партнёров Вашингтона на мировом энергорынке. По итогам 2019 года объём поставок нефти из королевства в США упал почти в два раза — до 470 тыс. баррелей в день. Самый низкий объём продаж был также зафиксирован в ноябре и составил 355 тыс. Значение оказалось самым низким с апреля 1987 года.

Сырьё из Саудовской Аравии и других стран ОПЕК не выдерживает конкуренции с нефтью, которую добывают непосредственно в США. Такую точку зрения в беседе с RT выразил аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

«Нефть из Саудовской Аравии в основном лёгкая. В отличие от венесуэльской, она очень близка по составу к сланцевой нефти, которую добывают в США. По этой причине Соединённым Штатам удобнее замещать поставки из Эр-Рияда и других участников ОПЕК своим собственным сырьём», — отметил аналитик.

Впрочем, уже в 2020 году США могут вновь увеличить закупки нефти у ОПЕК. По словам Калачёва, ситуация с коронавирусом оказывает давление на нефтяные цены, в результате чего импорт из стран ОПЕК может оказаться выгоднее для Вашингтона, чем собственная добыча.

«Если американские заводы найдут предложение, которое будет дешевле с учётом стоимости покупки и доставки, то они им обязательно воспользуются. Дело не в патриотизме, а только в цене», — добавил Калачёв.

Между тем Саудовская Аравия уже начала переориентировать свой нефтяной экспорт в сторону Китая. Так, по данным рейтингового агентства S&P Global Ratings, в 2019 году Эр-Рияд увеличил поставки нефти в КНР на 46,9% — до 1,67 млн баррелей в день. При этом доля королевства в сырьевом импорте Китая выросла с 16 до 17,5%. Об этом свидетельствуют данные ОПЕК.