Курс доллара превысил 74 рубля на международных торгах
В ходе международных торгов курс доллара превысил 74 рубля, а курс евро — 85 рублей на фоне снижения мировых цен на нефть в связи с распадом сделки ОПЕК+.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Ранее стоимость биткоина упала на 9,38%, до $7930,39.
9 марта цены на нефть снизились на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+
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