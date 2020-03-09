Курс доллара превысил 74 рубля на международных торгах

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В ходе международных торгов курс доллара превысил 74 рубля, а курс евро — 85 рублей на фоне снижения мировых цен на нефть в связи с распадом сделки ОПЕК+.
Курс доллара превысил 74 рубля на международных торгах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Ранее стоимость биткоина упала на 9,38%, до $7930,39.

9 марта цены на нефть снизились на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+

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