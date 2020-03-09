Углеводородный удар: курс доллара превысил 72 рубля на фоне резкого снижения нефтяных котировок

Сильнейшее с 1991 года снижение мировых цен на энергоносители — нефть марки Brent потеряла свыше 28%, а нефть марки WTI опустилась более чем на 31% — привело к тому, что на международном валютном рынке повысился курс доллара и евро по отношению к рублю. Американская валюта доллар торгуется по цене в 72,79 рубля, а евро — по 82,8 рубля. Между тем отметим, что официальный курс Центробанка РФ станет известен во вторник, 10 марта, после открытия Московской биржи.

На фоне нестабильной ситуации на мировом рынке углеводородов, где произошло крупнейшее падение нефтяных фьючерсов за последние 30 лет, зафиксирован рост доллара и евро по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08:50 мск, доллар торгуется за 72,79 рубля, в то время как при предыдущем закрытии торгов валюта стоила 69,4 рубля. Таким образом рубль потерял 4,5%.

В то же время евро вырос на 3,26% — до 82,8 рублей. Для обеих иностранных валют это максимальные значения с 2016 года.

Отметим, что в России понедельник, 9 марта, является выходным днём, поэтому торги на Московской бирже, которые являются основными для курса рубля, начнутся только в 10:00 мск во вторник, 10 марта.

В последний раз на Мосбирже доллар превышал 70 рублей в сентябре 2018 года в связи с санкциями США по делу Скрипалей. Евро тогда же доходил почти до 82 рублей. При этом исторический минимум был зафиксирован в январе 2016-го, когда доллар торговался за 85,75 рубля, а евро — 93,60 рубля.

Стоит отметить, что на мировом рынке энергоносителей наблюдается сильнейшее с 1991 года, то есть со времён войны в Персидском заливе, падение нефтяных фьючерсов.

Так, нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне потеряла в стоимости более 28%, упав до $32,2 за баррель. Вдобавок, апрельский фьючерс марки WTI опустился на 31,3%, до $28,3 доллара за баррель. Таким образом, были обновлены минимумы января и февраля 2016 года соответственно.

Как прогнозирует агентство Bloomberg со ссылкой на доклад аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs, цена барреля нефти может опуститься до $20, что полностью изменит прогнозы по рынкам энергоносителей. Отмечается, что его участники уже скорректировали свои ожидания на второй и третий кварталы до $30 за баррель.

«Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну. Прогноз для рынка нефти ещё более плачевный, чем в ноябре 2014 года, когда такая ценовая война начиналась в последний раз, поскольку речь идёт о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса», — говорится в отчёте.

Reuters

© Lucy Nicholson

Напомним, что в пятницу, 6 марта, в Вене завершились двухдневные переговоры по сделке ОПЕК+. Впервые она была заключена в конце 2016 года для восстановления баланса спроса и предложения, и удержания цены на нефть от значительных колебаний. При этом, начиная с 1 января и до 31 марта 2020-го участники ОПЕК+, в том числе Россия, снижали добычу на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. Однако по итогам нынешних консультаций было решено продолжить сотрудничество, но уже без обязательств по снижению производства энергосырья с 1 апреля.

«Что касается сокращения, наверное, с учётом принятого сегодня решения с 1 апреля этого года ни у кого из стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК нет обязательств по сокращению», — говорил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, наращивание добычи нефти в РФ с апреля будет зависеть от планов национальных компаний.

В то же время Саудовская Аравия, по данным СМИ, намерена увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки, при этом она уведомила покупателей сырья из США, Северной Европы и Азии о снижении цен на поставку.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на некие источники в Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и неназванных представителей властей Саудовской Аравии утверждает, что такой ход со стороны Эр-Рияда «является элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка». На подобный шаг в королевстве пошли после провала состоявшихся в Австрии переговоров.

Как заявил пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев, соглашение с ОПЕК+ не имеет для России какого-либо смысла, поскольку объёмы российской нефти замещались американской продукцией.

«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность её добычи», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что даже в этих условиях в Вене можно было достичь консенсуса, но предложение другой стороны не было партнёрским.

«Просто наши объёмы замещаются объёмами конкурентов. Это — мазохизм», — констатировал пресс-секретарь компании «Роснефть».

На фоне падения цен на нефть и курса рубля Банк России принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — говорится в сообщении ЦБ.

В свою очередь, Министерство финансов РФ разъяснило, что при сохранении устойчиво низких цен на нефть гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объёма ликвидных активов в Фонде национального благосостояния. По состоянию на 1 марта, он составляет более 10,1 трлн рублей ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП.

«Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25—30 США за баррель на протяжении 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)», — указали в Минфине.