Углеводородный удар: курс доллара превысил 72 рубля на фоне резкого снижения нефтяных котировок
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На фоне нестабильной ситуации на мировом рынке углеводородов, где произошло крупнейшее падение нефтяных фьючерсов за последние 30 лет, зафиксирован рост доллара и евро по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08:50 мск, доллар торгуется за 72,79 рубля, в то время как при предыдущем закрытии торгов валюта стоила 69,4 рубля. Таким образом рубль потерял 4,5%.
В то же время евро вырос на 3,26% — до 82,8 рублей. Для обеих иностранных валют это максимальные значения с 2016 года.
Отметим, что в России понедельник, 9 марта, является выходным днём, поэтому торги на Московской бирже, которые являются основными для курса рубля, начнутся только в 10:00 мск во вторник, 10 марта.
В последний раз на Мосбирже доллар превышал 70 рублей в сентябре 2018 года в связи с санкциями США по делу Скрипалей. Евро тогда же доходил почти до 82 рублей. При этом исторический минимум был зафиксирован в январе 2016-го, когда доллар торговался за 85,75 рубля, а евро — 93,60 рубля.
Стоит отметить, что на мировом рынке энергоносителей наблюдается сильнейшее с 1991 года, то есть со времён войны в Персидском заливе, падение нефтяных фьючерсов.
Так, нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне потеряла в стоимости более 28%, упав до $32,2 за баррель. Вдобавок, апрельский фьючерс марки WTI опустился на 31,3%, до $28,3 доллара за баррель. Таким образом, были обновлены минимумы января и февраля 2016 года соответственно.
Как прогнозирует агентство Bloomberg со ссылкой на доклад аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs, цена барреля нефти может опуститься до $20, что полностью изменит прогнозы по рынкам энергоносителей. Отмечается, что его участники уже скорректировали свои ожидания на второй и третий кварталы до $30 за баррель.
«Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну. Прогноз для рынка нефти ещё более плачевный, чем в ноябре 2014 года, когда такая ценовая война начиналась в последний раз, поскольку речь идёт о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса», — говорится в отчёте.
- Reuters
- © Lucy Nicholson
Напомним, что в пятницу, 6 марта, в Вене завершились двухдневные переговоры по сделке ОПЕК+. Впервые она была заключена в конце 2016 года для восстановления баланса спроса и предложения, и удержания цены на нефть от значительных колебаний. При этом, начиная с 1 января и до 31 марта 2020-го участники ОПЕК+, в том числе Россия, снижали добычу на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. Однако по итогам нынешних консультаций было решено продолжить сотрудничество, но уже без обязательств по снижению производства энергосырья с 1 апреля.
«Что касается сокращения, наверное, с учётом принятого сегодня решения с 1 апреля этого года ни у кого из стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК нет обязательств по сокращению», — говорил министр энергетики России Александр Новак.
По его словам, наращивание добычи нефти в РФ с апреля будет зависеть от планов национальных компаний.
В то же время Саудовская Аравия, по данным СМИ, намерена увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки, при этом она уведомила покупателей сырья из США, Северной Европы и Азии о снижении цен на поставку.
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на некие источники в Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и неназванных представителей властей Саудовской Аравии утверждает, что такой ход со стороны Эр-Рияда «является элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка». На подобный шаг в королевстве пошли после провала состоявшихся в Австрии переговоров.
Как заявил пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев, соглашение с ОПЕК+ не имеет для России какого-либо смысла, поскольку объёмы российской нефти замещались американской продукцией.
«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность её добычи», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что даже в этих условиях в Вене можно было достичь консенсуса, но предложение другой стороны не было партнёрским.
«Просто наши объёмы замещаются объёмами конкурентов. Это — мазохизм», — констатировал пресс-секретарь компании «Роснефть».
На фоне падения цен на нефть и курса рубля Банк России принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней.
«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — говорится в сообщении ЦБ.
В свою очередь, Министерство финансов РФ разъяснило, что при сохранении устойчиво низких цен на нефть гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объёма ликвидных активов в Фонде национального благосостояния. По состоянию на 1 марта, он составляет более 10,1 трлн рублей ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП.
«Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25—30 США за баррель на протяжении 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)», — указали в Минфине.
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