Минфин рассказал о влиянии курса доллара на нефтегазовые доходы России

В Министерстве финансов России сообщили, что отклонение курса доллара от прогнозных 65,7 рубля за доллар на каждый 1 рубль ведёт к изменению нефтегазовых доходов бюджета на 70 млрд рублей.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

«При прочих равных отклонение курса национальной валюты от прогнозного уровня на каждый 1 рубль приводит к изменению базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета текущего года на 70 млрд рублей», — заявили в ведомстве.

Также в ведомстве заявили, что, учитывая высокую волатильность на финансовых рынках, решения о проведении аукционов по размещению облигаций финансового займа будут приниматься с учётом рыночной конъюнктуры для содействия процессу стабилизации ситуации на рынке и для недопущения избыточного давления на долговой рынок.

Министерство отметило, что объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 марта составил 10,1 трлн рублей. По данным ведомства, этого достаточно для покрытия выпадающих доходов от снижения цен на нефть до $25—30 на протяжении шести — десяти лет.

9 марта цены на нефть снизились на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Вслед за этим курс рубля снизился к доллару до 72,5 и к евро до 82,7.