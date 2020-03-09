Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей. Этого достаточно для покрытия выпадающих доходов от снижения цен на нефть до $25—30 на протяжении шести — десяти лет.

Отмечается, что достаточный объём ликвидных средств ФНБ является гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макростабильности при устойчиво низких ценах на нефть.

Ранее Банк России объявил о решении не покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней в рамках реализации бюджетного правила.

9 марта цены на нефть снизились на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Вслед за этим курс рубля снизился к доллару до 72,5 и к евро до 82,7.