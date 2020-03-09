«Стресс для мировой экономики»: какие последствия может вызвать падение цен на нефть

В понедельник, 9 марта, мировые цены на нефть упали почти на 30% — до $31 за баррель. Обвал котировок стал максимальным с 1991 года. Главной причиной паники на рынке эксперты называют неудачные переговоры участников сделки ОПЕК+. 6 марта крупнейшие экспортёры сырья, включая Россию, не смогли договориться о дополнительном снижении производства углеводородов и уже в апреле могут начать увеличивать добычу. На этом фоне аналитики прогнозируют ещё большее снижение нефтяных цен. Однако они не исключают, что в случае замедления распространения коронавируса стоимость углеводородов может вернуться к уровню $40—50 за баррель. Как удешевление барреля может сказаться на мировой и российской экономике — в материале RT.

В понедельник, 9 марта, торги на мировом энергорынке сопровождаются рекордным обвалом нефтяных цен. В самом начале дня падение стоимости сырья эталонной марки Brent достигало 31% — до $31,29 за баррель, а котировок американской марки WTI — 33%, до $27,4 за баррель. Такие данные приводит биржа ICE.

Наблюдаемое удешевление нефти стало самым масштабным с 1991 года, то есть со времён войны в Персидском заливе. Главной причиной обрушения цен опрошенные RT эксперты называют провал переговоров по сделке ОПЕК+.

Напомним, ещё в 2016 году страны ОПЕК и 11 государств вне картеля, включая Россию, договорились о синхронном снижении добычи нефти. Выполнение условий договора должно было позволить восстановить баланс спроса и предложения, чтобы удержать цены на нефть от значительных колебаний.

Впрочем, с начала 2020 года потребление энергосырья в мире начало резко сокращаться на фоне распространения коронавируса, и нефть стала постепенно дешеветь. Как ожидалось, участники альянса ОПЕК+ должны были дополнительно уменьшить добычу и тем самым стабилизировать ситуацию на рынке. Между тем в пятницу, 6 марта, по итогам заседания стороны не смогли договориться о новом снижении производства и решили полностью отказаться от всех обязательств, взятых ранее.

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«Что касается сокращения, наверное, с учётом принятого сегодня решения с 1 апреля этого года ни у кого из стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК нет обязательств по сокращению», — говорил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, теперь возможное наращивание нефтедобычи Россией будет зависеть от планов национальных компаний. При этом, согласно информации Bloomberg, Саудовская Аравия уже в апреле планирует увеличить производство сырья до 10 млн баррелей в сутки, а в случае необходимости — до 12 млн. Более того, Эр-Рияд уже объявил о рекордных за 20 лет скидках на нефть для всех своих клиентов.

«Мы видим возвращение ценовых войн на нефтяной рынок. Это и вызвало столь масштабный обвал котировок. В зависимости от активности нефтеэкспортёров в борьбе за рынок, а также масштабов давления вирусного фактора на мировую экономику стоимость нефти в скором времени может опуститься и до $20 за баррель», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его словам, в случае снижения темпов распространения коронавируса мировые цены на нефть ещё могут вернуться к уровню $40—50 за баррель. В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём докладе уже спрогнозировало падение глобального спроса на нефть из-за инфекции на 90 тыс. баррелей в сутки. Как отмечают специалисты организации, потребление энергосырья сократится впервые с 2009 года.

Одновременно крах сделки ОПЕК+ будет усиливать неопределённость инвесторов и оказывать давление на котировки в ближайшие месяцы. Об этом в разговоре с RT рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Всё дело именно в возникшей неопределённости и отсутствии согласия среди нефтепроизводителей. Само наличие договорённостей внутри ОПЕК+ означало, что добывающие сырьё страны заняты одним делом — контролем над балансом спроса и предложения в мире. Но, как показывает история, в мире больших денег каждый сам за себя. В ближайшие полгода цена барреля Brent способна закрепиться в пределах $21—45», — отметила Бодрова.

В то же время источник ТАСС в ОПЕК отметил, что Эр-Рияд не объявлял Москве ценовую войну.

«Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — подчеркнул он.

Собеседник агентства также добавил, что «за происходящее сейчас на рынке нефти несут ответственность все участники сделки, особенно его крупнейшие участники», и подчеркнул, что механизм ОПЕК+ способен снова заработать.

Фондовый шок

Вслед за обвалом стоимости нефти началось и падение мирового фондового рынка. По итогам азиатской сессии индекс Шанхайской биржи SSE Composite снизился на 3,01% (до 2943 пунктов), гонконгский Hang Seng — на 4,23% (до 25 040 пунктов), а японский Nikkei — на 5,07% и достиг 19 698 пунктов.

Ценные бумаги резко подешевели и на европейских площадках. В середине торгов немецкий индекс DAX опускался на 6,71% (до 10 767 пунктов), английский FTSE 100 — на 5,95% (до 6077 пунктов), а французский CAC 40 — на 6,63% (до 4799 пунктов).

Индекс фондовой биржи Саудовской Аравии Tadawul в начале торгов падал более чем на 9%. Акции крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco дешевели на максимально допустимые 10%.

Отметим, что в России понедельник, 9 марта, является выходным днём, поэтому торги на Московской бирже не проводятся. Вместе с тем стоимость акций российских компаний на лондонской бирже также показала заметное снижение. Так, в середине дня глобальные депозитарные расписки «Роснефти» дешевели на 22,45%, «Лукойла» — на 24,38%, «НОВАТЭКа» — на 25,41%.

«Дестабилизация цен на нефтяном рынке может привести к значительным негативным эффектам в деятельности энергетических компаний, чья доля в мировых фондовых индексах достаточно высока. Для многих стран от успехов нефтедобычи зависит и экономическое положение, что и вызывает опасения инвесторов», — отметил Антон Покатович.

По мнению аналитиков, одновременное масштабное падение нефтяных цен и фондовых котировок может стать дополнительным фактором торможения мировой экономики. Так, согласно прогнозу Института международных финансов (IIF), уже в 2020 году рост глобального ВВП может замедлиться с 2,6% до 1%. Как ожидается, значение станет самым низким со времён финансового кризиса 2008 года.

«Альянс ОПЕК+ чётко и бескомпромиссно контролировал добычу чёрного золота на фоне падающего спроса на сырьё. Теперь нас ждёт честное рыночное ценообразование в нефтяной отрасли. Такое резкое падение цен происходит впервые в современной рыночной истории, и это стресс для мировой экономики», — добавила Анна Бодрова.

Валютное давление

Глобальное падение нефтяных цен спровоцировало и заметное ослабление российской валюты. Так, 9 марта на международных торгах курс доллара вырос на 9,5% и впервые с марта 2016 года превысил отметку 75 рублей. Курс евро прибавил 11% и достиг 86 рублей. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в феврале 2016-го.

РИА Новости

© Алексей Майшев

На этом фоне Центробанк уже объявил о прекращении покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Такие действия регулятора должны поддержать рубль в ближайшее время.

«Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — говорится на сайте ЦБ.

Напомним, согласно бюджетному правилу, во время удорожания углеводородов Минфин через ЦБ покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции и давление на рубль слабеет. Как отметили в Центробанке, регулятор также может задействовать дополнительные инструменты для сохранения финансовой стабильности в случае необходимости.

Более того, в Министерстве финансов также отметили, что при сохранении устойчиво низких цен на нефть государство гарантированно выполнит все бюджетные обязательства и поддержит финансовую и макроэкономическую стабильность за счёт достаточного объёма ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«По состоянию на 1 марта 2020 года объём ликвидных средств ФНБ и средств на счёте по учёту дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25—30 за баррель на протяжении 6—10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)», — говорится в сообщении Минфина.