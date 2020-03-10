Валютный всплеск: как повёл себя рубль в первый день работы Московской биржи

Во вторник, 10 марта, российская валюта демонстрирует неоднозначную динамику на Московской бирже. В первый рабочий день после праздничных выходных курс доллара вырос до 73 рублей, но затем опустился до отметки 70,9 рубля. Наблюдаемую неопределённость аналитики объясняют резкими колебаниями нефтяных цен. Накануне стоимость энергосырья обвалилась на 30% — до $31 за баррель, но уже во вторник восстановилась до $37. Для поддержания рубля ЦБ уже анонсировал специальные меры. По словам аналитиков, действия регулятора должны стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Что может произойти с курсами доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

Во вторник, 10 марта, торги на Московской бирже открылись ослаблением российской валюты. В начале сессии курс доллара вырос на 6,4% — до 72,99 рубля, а курс евро — на 9,6% — до 85 рублей. Впрочем, уже в середине дня значения опускались до 70,9 и 80,5 рубля соответственно.

После завершения праздничных выходных Центробанк повысил официальный курс доллара на 11 марта на 4,5 рубля — до 72,02 рубля. В свою очередь, официальный курс евро вырос на 6 рублей — до 81,86 рубля.

Резкое удешевление нацвалюты стартовало накануне. Хотя 9 марта торги на Московской бирже не проводились, на международном рынке Forex курс доллара вырос на 9,5% и впервые с марта 2016 года превысил отметку 75 рублей. Курс евро прибавил 11% и достиг 86 рублей. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в феврале 2016-го.

Главной причиной негативной динамики рубля стал самый масштабный с 1991 года обвал мировых цен на нефть. На торгах понедельника стоимость сырья эталонной марки Brent падала на 31% — до $31,29 за баррель, а котировки американской марки WTI — на 33%, до $27,4 за баррель.

Также по теме «Стресс для мировой экономики»: какие последствия может вызвать падение цен на нефть В понедельник, 9 марта, мировые цены на нефть упали почти на 30% — до $31 за баррель. Обвал котировок стал максимальным с 1991 года....

Цены обрушились после провала переговоров по сделке ОПЕК+. На фоне падения мирового спроса на нефть из-за коронавируса участники, включая Россию, пытались соглаосвать дополнительное снижение добычи сырья, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Между тем в пятницу, 6 марта, по итогам заседания стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех обязательств, взятых ранее.

«Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнёрами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка», — говорится в заявлении главы Минэнерго России Александра Новака на сайте правительства.

По его словам, возможное наращивание нефтедобычи Россией будет зависеть от планов национальных компаний. При этом Саудовская Аравия уже в апреле намерена увеличить производство сырья до 10 млн баррелей в сутки, а в случае необходимости — до 12 млн. Более того, Эр-Рияд объявил о рекордных за 20 лет скидках на нефть для всех своих клиентов.

«Обвал нефтяных цен связан с тем, что сделка ОПЕК+ была не просто прекращена, она была по сути развалена. Более того, опасения инвесторов были вызваны тем, что саудиты введением скидки на свою нефть фактически объявили России ценовую войну», — рассказал RT начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

В то же время в самой Саудовской Аравии не считают текущее положение дел началом ценовой войны. Об этом источник в ОПЕК сообщил агентству ТАСС.

«Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнёр для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — подчеркнул он.

Примечательно, что 10 марта нефтяные цены прекратили падение и начали умеренно восстанавливаться. Так, сырьё марки Brent подорожало — на 9,2%, до $37,5 за баррель, а стоимость сорта WTI выросла на 10%, до $34,2 за баррель.

«Первоначально падение нефти носило эмоциональный характер. Сейчас эксперты начинают изучать ситуацию и приходят к выводу, что новые войны на нефтяных рынках не будут слишком продолжительными, и ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы цены пребывали на таких низких уровнях», — отметил Алексей Коренев.

Игра на опережение

На фоне возникшей неопределённости в нефтяной отрасли Центробанк уже анонсировал специальные меры для поддержания курса рубля. В частности, с 10 марта ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.



«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — говорится в сообщении ЦБ.

В Центробанке подчеркнули, что следят за ситуацией на финрынке и могут использовать дополнительные инструменты для сохранения финансовой стабильности. Помимо этого, регулятор также объявил о предоставлении дополнительных денежных средств российскому банковскому сектору.

«Принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России счёл целесообразным провести сегодня, 10 марта 2020 года, аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объёме 500 млрд рублей», — отметили в ЦБ.

В условиях колебаний на валютном рынке действия ЦБ должны поддержать работу кредитных организаций. Об этом RT рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

«РЕПО — это некая замена кредита, только более простая в техническом плане. Суть этих действий ЦБ в том, чтобы никто из крупных игроков в банковском секторе не испытал дефицита наличных денег, потому что на фоне паники вполне может начаться отток по вкладам. Многие из кредитных учреждений будут нуждаться в поддержке со стороны регулятора. Поэтому увеличение объёмов аукционов РЕПО — вполне естественно в данной ситуации», — отметил Коренев.

Journalists gather near screens showing currency exchange rates, share price index and other information in the office of the Moscow Exchange in Moscow, Russia March 10, 2020. REUTERS/Shamil Zhumatov

Reuters

© Shamil Zhumatov

В целом на сегодняшний день аналитики по-разному оценивают перспективы дальнейшей динамики российской валюты. Как рассказал RT советник по инвестициям QBF Алексей Короленко, в ближайшее время ситуация на рынке продолжит зависеть от изменения цен на нефть, и курс доллара будет колебаться в широком диапазоне — 70—80 рублей.

В то же время, согласно оценке Алексея Коренева, действия российских финансовых властей позволят смягчить влияние сырьевых котировок на рубль. Как полагает аналитик, в результате политики Центробанки и Минфина в ближайшее время курсы доллара и евро могут стабилизироваться на уровнях 70 и 80 рублей.

Биржевой спуск

В первый рабочий день после праздников серьёзный обвал произошёл и на российском фондовом рынке. В начале торгов индекс Мосбиржи упал на 10,4% — до 2436 пунктов, а индекс РТС — на 16%, до 1056 пунктов. Между тем уже во второй половине дня темпы снижения замедлились и показатели сумели восстановиться до 2635 и 1169 пунктов соответственно.



В середине дня лидерами падения стали преимущественно ценные бумаги компаний нефтегазового сектора. Так, стоимость акций ЛУКОЙЛа снижалась на 11,7%, «Роснефти» — на 11,5%, «Татнефти» — на 8,9%.

Между тем падение фондовых котировок оказалось менее значительным, чем ожидали эксперты. По словам Алексея Коренева, отсутствие торгов в понедельник, а также заявления ЦБ и некоторое восстановление цен на нефть во вторник смягчили удешевление российских акций.

«Падение индекса Мосбиржи на самом деле могло быть гораздо более тяжёлым вчера, но повезло, что в понедельник был выходной. За счёт этого мы «пересидели» всё самое плохое. Если посмотреть, как пикировали американские, европейские, азиатские и сырьевые рынки, то мы эти минимумы умудрились пропустить», — отметил Алексей Коренев.

9 марта торги на биржах в Азии закрылись обвалом фондовых котировок — на 3—7%, в Европе — на 7—8%, а в США — на 6—7%. При этом в Штатах на фоне резкого обвала торги ценным бумагами пришлось временно приостановить. Это произошло впервые со времён мирового финансового кризиса.