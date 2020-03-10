Валютный всплеск: как повёл себя рубль в первый день работы Московской биржи
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Во вторник, 10 марта, торги на Московской бирже открылись ослаблением российской валюты. В начале сессии курс доллара вырос на 6,4% — до 72,99 рубля, а курс евро — на 9,6% — до 85 рублей. Впрочем, уже в середине дня значения опускались до 70,9 и 80,5 рубля соответственно.
После завершения праздничных выходных Центробанк повысил официальный курс доллара на 11 марта на 4,5 рубля — до 72,02 рубля. В свою очередь, официальный курс евро вырос на 6 рублей — до 81,86 рубля.
Резкое удешевление нацвалюты стартовало накануне. Хотя 9 марта торги на Московской бирже не проводились, на международном рынке Forex курс доллара вырос на 9,5% и впервые с марта 2016 года превысил отметку 75 рублей. Курс евро прибавил 11% и достиг 86 рублей. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в феврале 2016-го.
Главной причиной негативной динамики рубля стал самый масштабный с 1991 года обвал мировых цен на нефть. На торгах понедельника стоимость сырья эталонной марки Brent падала на 31% — до $31,29 за баррель, а котировки американской марки WTI — на 33%, до $27,4 за баррель.
Цены обрушились после провала переговоров по сделке ОПЕК+. На фоне падения мирового спроса на нефть из-за коронавируса участники, включая Россию, пытались соглаосвать дополнительное снижение добычи сырья, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Между тем в пятницу, 6 марта, по итогам заседания стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех обязательств, взятых ранее.
«Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнёрами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка», — говорится в заявлении главы Минэнерго России Александра Новака на сайте правительства.
По его словам, возможное наращивание нефтедобычи Россией будет зависеть от планов национальных компаний. При этом Саудовская Аравия уже в апреле намерена увеличить производство сырья до 10 млн баррелей в сутки, а в случае необходимости — до 12 млн. Более того, Эр-Рияд объявил о рекордных за 20 лет скидках на нефть для всех своих клиентов.
«Обвал нефтяных цен связан с тем, что сделка ОПЕК+ была не просто прекращена, она была по сути развалена. Более того, опасения инвесторов были вызваны тем, что саудиты введением скидки на свою нефть фактически объявили России ценовую войну», — рассказал RT начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
В то же время в самой Саудовской Аравии не считают текущее положение дел началом ценовой войны. Об этом источник в ОПЕК сообщил агентству ТАСС.
«Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнёр для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — подчеркнул он.
Примечательно, что 10 марта нефтяные цены прекратили падение и начали умеренно восстанавливаться. Так, сырьё марки Brent подорожало — на 9,2%, до $37,5 за баррель, а стоимость сорта WTI выросла на 10%, до $34,2 за баррель.
«Первоначально падение нефти носило эмоциональный характер. Сейчас эксперты начинают изучать ситуацию и приходят к выводу, что новые войны на нефтяных рынках не будут слишком продолжительными, и ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы цены пребывали на таких низких уровнях», — отметил Алексей Коренев.
Игра на опережение
На фоне возникшей неопределённости в нефтяной отрасли Центробанк уже анонсировал специальные меры для поддержания курса рубля. В частности, с 10 марта ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.
«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — говорится в сообщении ЦБ.
В Центробанке подчеркнули, что следят за ситуацией на финрынке и могут использовать дополнительные инструменты для сохранения финансовой стабильности. Помимо этого, регулятор также объявил о предоставлении дополнительных денежных средств российскому банковскому сектору.
«Принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России счёл целесообразным провести сегодня, 10 марта 2020 года, аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объёме 500 млрд рублей», — отметили в ЦБ.
В условиях колебаний на валютном рынке действия ЦБ должны поддержать работу кредитных организаций. Об этом RT рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
«РЕПО — это некая замена кредита, только более простая в техническом плане. Суть этих действий ЦБ в том, чтобы никто из крупных игроков в банковском секторе не испытал дефицита наличных денег, потому что на фоне паники вполне может начаться отток по вкладам. Многие из кредитных учреждений будут нуждаться в поддержке со стороны регулятора. Поэтому увеличение объёмов аукционов РЕПО — вполне естественно в данной ситуации», — отметил Коренев.
- Journalists gather near screens showing currency exchange rates, share price index and other information in the office of the Moscow Exchange in Moscow, Russia March 10, 2020. REUTERS/Shamil Zhumatov
- Reuters
- © Shamil Zhumatov
В целом на сегодняшний день аналитики по-разному оценивают перспективы дальнейшей динамики российской валюты. Как рассказал RT советник по инвестициям QBF Алексей Короленко, в ближайшее время ситуация на рынке продолжит зависеть от изменения цен на нефть, и курс доллара будет колебаться в широком диапазоне — 70—80 рублей.
В то же время, согласно оценке Алексея Коренева, действия российских финансовых властей позволят смягчить влияние сырьевых котировок на рубль. Как полагает аналитик, в результате политики Центробанки и Минфина в ближайшее время курсы доллара и евро могут стабилизироваться на уровнях 70 и 80 рублей.
Биржевой спуск
В первый рабочий день после праздников серьёзный обвал произошёл и на российском фондовом рынке. В начале торгов индекс Мосбиржи упал на 10,4% — до 2436 пунктов, а индекс РТС — на 16%, до 1056 пунктов. Между тем уже во второй половине дня темпы снижения замедлились и показатели сумели восстановиться до 2635 и 1169 пунктов соответственно.
В середине дня лидерами падения стали преимущественно ценные бумаги компаний нефтегазового сектора. Так, стоимость акций ЛУКОЙЛа снижалась на 11,7%, «Роснефти» — на 11,5%, «Татнефти» — на 8,9%.
Между тем падение фондовых котировок оказалось менее значительным, чем ожидали эксперты. По словам Алексея Коренева, отсутствие торгов в понедельник, а также заявления ЦБ и некоторое восстановление цен на нефть во вторник смягчили удешевление российских акций.
«Падение индекса Мосбиржи на самом деле могло быть гораздо более тяжёлым вчера, но повезло, что в понедельник был выходной. За счёт этого мы «пересидели» всё самое плохое. Если посмотреть, как пикировали американские, европейские, азиатские и сырьевые рынки, то мы эти минимумы умудрились пропустить», — отметил Алексей Коренев.
9 марта торги на биржах в Азии закрылись обвалом фондовых котировок — на 3—7%, в Европе — на 7—8%, а в США — на 6—7%. При этом в Штатах на фоне резкого обвала торги ценным бумагами пришлось временно приостановить. Это произошло впервые со времён мирового финансового кризиса.