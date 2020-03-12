Валютный разгон: курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил 75 рублей

В четверг, 12 марта, курс доллара на Московской бирже впервые за последние четыре года поднялся выше 75 рублей, а курс евро превысил 84 рубля. Наблюдаемую динамику аналитики объясняют паникой на мировом финансовом рынке. Инвесторов насторожил продолжающийся обвал цен на нефть и новости о присвоении коронавирусной инфекции статуса пандемии. Впрочем, действия Центробанка, направленные на поддержку рубля, могут стабилизировать ситуацию, считают эксперты.

В четверг, 12 марта, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. На торгах курс доллара прибавил более 3% и впервые с февраля 2016 года превысил 75 рублей. Курс евро в ходе торгов также рос на 3% — до 84,7 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 13 марта составил 74,03 рубля за доллар и 83,66 рубля за евро.

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Негативную динамику показывает и российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи опустился на 5% — до 2362 пунктов, а индекс РТС — почти на 9%, до 990 пунктов.

Удешевление нацвалюты и российских ценных бумаг происходит с начала рабочей недели. Негативную динамику опрошенные RT аналитики связывают с обострением паники на глобальном финансовом рынке. Так, с понедельника главные биржевые индексы США, Европы и Азии демонстрируют значительное падение.

По итогам азиатской сессии 12 марта индикатор Шанхайской биржи SSE Composite опустился на 1,52%, а японский Nikkei — на 4,41%. При этом в ходе торгов на европейских площадках французский индекс CAC 40 снижался на 6,38%, английский FTSE 100 — на 6,77%, а немецкий индекс DAX — на 6,29%.

Накануне резкий обвал котировок произошёл на американском фондовом рынке. 11 марта на торгах в США промышленный индекс Dow Jones обвалился на 5,86%, S&P 500 — на 4,89%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 4,7%.

По словам аналитиков, панику на глобальном финансовом рынке спровоцировали новости о коронавирусе. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка новой инфекции в мире приобрела характер пандемии.

«Заявление ВОЗ усилило распродажи рисковых активов. Инвесторы стали паниковать и активно переводить деньги в золото для более надёжного сбережения средств. Такие действия игроков и спровоцировали падение рынков и, в частности, ослабление курса рубля», — объяснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Согласно последним оценкам, общее число заражённых коронавирусом в мире приблизилось к 125 тыс. человек, из них более 4,6 тыс. скончались. Больше всего инфицированных зарегистрованно в Китае (более 80 тыс. человек), в Италии (свыше 12 тыс. человек), Иране (9 тыс.), Южной Корее (более 7,9 тыс.), Франции (2,3 тыс.) и Испании (2,1 тыс.).

Как отмечают аналитики, одновременно давление на рубль оказывает снижение мировых цен на нефть. На торгах четверга сырьё эталонной марки Brent дешевело на 6,6% — до $33,56 за баррель. Такие данные приводит биржа ICE в Лондоне.

Напомним, в понедельник, 9 марта, стоимость сырья на международных площадках обрушилась более чем на треть и в моменте достигала $31 за баррель. Произошедший обвал котировок стал самым масштабным с 1991 года. Во вторник цены несколько восстановились, но уже в среду возобновили падение.

Reuters

© Sergei Karpukhin

Обвал произошёл после того, как 6 марта в Вене завершились двухдневные переговоры по сделке ОПЕК+, в ходе которых участники не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи нефти. По условиям действующего соглашения, истекающего 31 марта, участники ОПЕК+, в том числе Россия, снижают производство сырья на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года.

После этого Саудовская Аравия заявила о наращивании добычи до 13 млн баррелей в день и предоставлении рекордных за 20 лет скидок покупателям сырья из США, Северной Европы и Азии. Как сообщает агентство Bloomberg, стоимость своей продукции также намерены снизить Ирак, Бахрейн и ОАЭ.

Впрочем, на фоне значительного удешевления нефти 12 марта секретариат ОПЕК разослал приглашения странам ОПЕК+ для участия в заседании технического комитета альянса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«После того как участники ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении добычи сырья, рубль стал ослабевать. В то же время ожидаемое возвращение за стол переговоров ключевых нефтяных держав, в том числе России и Саудовской Аравии, может сдержать дальнейшее ослабление нацвалюты», — отметил в разговоре с RT портфельный управляющий QBF Денис Иконников.

Меры поддержки

На фоне возникшей неопределённости вокруг вспышки коронавируса и нефтяных цен Центробанк уже анонсировал специальные меры для поддержания курса рубля. Так, с начала рабочей недели Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.

«Стоит отметить, что действия ЦБ уже оказали позитивное влияние на рубль. Регулятор уже третий день подряд продаёт иностранную валюту, что позволило удержать курс доллара от уровня 79—80 рублей», — отметила в беседе с RT старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Как заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин, ситуация в российской экономике находится под контролем. По его словам, у страны имеется «большой запас прочности» для выполнения всех бюджетных обязательств. Так, золотовалютные резервы ЦБ уже превысили $570 млрд, а объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния оценивается более чем в 10 трлн рублей.

«Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти её спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», — сказал он, указав, что совместно с Центробанком оперативно принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации.

По словам опрошенных RT экспертов, дальнейшая динамика рубля во многом будет зависеть от ситуации на международных сырьевых рынках. По оценке главного аналитика «БКС Премьер» Анатолия Покатовича, в случае дальнейшего снижения нефтяных цен к отметкам $30 за баррель, курс доллара может закрепиться выше 75 рублей.

«Впрочем, монетарные власти в сложившихся условиях могут использовать и валютные интервенции, увеличив тем самым объёмы продажи валюты. Также ЦБ в рамках упреждающего воздействия для защиты долгового рынка может запустить и аукционы по выкупу облигаций федерального займа (ОФЗ)», — отмечает Покатович.

Согласно прогнозу Анны Бодровой, в ближайшее время курс доллара будет оставаться в диапазоне 70—75 рублей. Между тем, согласно оценкам аналитиков QBF, в первой половине 2020 года курс доллара может закрепиться на уровне 69—73 рублей, а курс евро — вблизи 79—83 рублей.