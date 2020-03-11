В поисках равновесия: почему цены на нефть возобновили падение на мировых торгах

Во вторник, 11 марта, нефтяные цены вновь начали снижаться после восстановительного роста накануне. Котировки падают более чем на 3% в ожидании увеличения добычи сырья в Саудовской Аравии. После распада сделки ОПЕК+ королевство может нарастить производство углеводородов до 13 млн баррелей в сутки. Одновременно игроков энергетического рынка настораживают новости о распространении коронавируса. Как может измениться стоимость нефти в ближайшее время — в материале RT.

В среду, 11 марта, мировые цены на нефть снижаются после восстановительного роста накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов. В середине дня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дешевело на 3,5% — до $36 за баррель, а стоимость американского сорта WTI опускалась на 3,4% — до $33,2.

Отметим, что ещё на торгах вторника, 10 марта, котировки Brent и WTI росли в среднем на 10%. Цены пытались восстановиться вслед за масштабным обвалом в начале недели.

«Во вторник произошёл ожидаемый отскок цен, и котировки марки Brent нашли равновесие вблизи отметки в $36—37 за баррель. Вместе с тем быстрой стабилизации ситуации на сырьевом рынке пока ждать не приходится, поэтому значительные колебания цен продолжатся в ближайшее время», — рассказала в беседе с RT операционный директор Рокетбанка Елена Автомонова.

Напомним, 9 марта стоимость барреля Brent и WTI обрушилась почти на треть — до $31 и $27 за баррель соответственно. Произошедшее падение цен стало крупнейшим с 1991 года.

Как отметила Автономова, рекордное удешевление произошло после провала переговоров по сделке ОПЕК+. На фоне падения мирового спроса на нефть из-за коронавируса участники, включая Россию, пытались согласовать дополнительное снижение добычи сырья, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Между тем в пятницу, 6 марта, по итогам заседания стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех обязательств, взятых ранее.

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«Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнёрами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка», — говорится в заявлении главы Минэнерго России Александра Новака на сайте правительства.

Так, Саудовская Аравия уже в апреле планирует заметно нарастить добычу сырья. 11 марта государственная энергетическая корпорация Saudi Aramco сообщила о планах повысить производственные мощности до 13 млн баррелей в день. При этом Эр-Рияд также ранее объявил о рекордных за 20 лет скидках на нефть для всех своих клиентов.

«Рынку нужно время, чтобы переосмыслить происходящее и трезво оценить возможные последствия действий саудитов. Позитивной новостью может стать значительное падение добычи сланцевой нефти в США. Для неё нужны постоянные расходы на разработку новых месторождений, так как старые очень быстро истощаются. В 2019 году нефтяникам стало крайне сложно привлекать новые займы из-за низкой доходности бизнеса и высокого риска дефолтов, а значит, продолжать работу в текущих условиях низких цен на нефть им будет ещё тяжелее», — рассказал RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По словам Александра Новака, возможное наращивание нефтедобычи Россией будет зависеть от планов национальных компаний. При этом уже в ближайшее время рост производства может составить 200—300 тыс. баррелей в день, а в дальнейшем — достигнуть 500 тыс.

«В перспективе можно рассчитывать на то, что стоимость энергосырья останется в ценовом коридоре $30—45 за баррель. Без продолжения сделки ОПЕК+ возвращения цен к зимним уровням $60—70 не произойдёт», — подчеркнула Елена Автомонова.

Одновременно давление на стоимость нефти оказывают негативные новости о ситуации с коронавирусом. Согласно последним оценкам, общее число заражённых людей в мире превысило 118 тыс. человек, из них более 4,2 тыс. скончались. Как рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, распространение болезни уже спровоцировало массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и потребления топлива.

«Нефтяные котировки снижаются на фоне растущего пессимизма на рынках из-за распространения коронавируса в мире: в США об экстренных мерах объявлено на территории трёх штатов, Италия ввела карантин на территории всей страны. При этом данные по заболевшим в Иране и Италии сильно расходятся с динамикой, которая наблюдалась в Китае. Это может говорить о том, что на территории этих государств распространение заболевания вышло из-под контроля», — добавил Деев.

Рублёвый баланс

Наблюдаемое удешевление нефти сопровождается колебаниями на российском валютном рынке. В середине торгов среды курс доллара на Московской бирже рос на 0,2% — до 71,5 рубля, а курс евро — на 0,5%, до 81 рубля. Впрочем, ещё накануне значения в моменте достигали уровней 72,99 и 85 рублей соответственно.

Официальный курс валют Центробанка на 12 марта марта составил 71,47 рубля за доллар и 81,02 рубля за евро.

На фоне возникшей неопределённости в нефтяной отрасли Центробанк уже анонсировал специальные меры для поддержания курса рубля. В частности, с 10 марта ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.

Помимо этого, регулятор объявил о предоставлении дополнительных денежных средств российскому банковскому сектору. В условиях колебаний на валютном рынке действия ЦБ должны поддержать работу кредитных организаций, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

«Суть этих действий ЦБ в том, чтобы никто из крупных игроков в банковском секторе не испытал дефицита наличных денег, потому что на фоне паники вполне может начаться отток по вкладам. Многие из кредитных учреждений будут нуждаться в поддержке со стороны регулятора», — отметил Коренев в беседе с RT.

По словам Генналия Николаева, при сохранении текущих условий курс доллара в ближайшее время будет оставаться в диапазоне 71—72 рубля, а курс евро — вблизи — 80,5—81,5 рубля.