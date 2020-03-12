Углеводородные сценарии: в Минэнерго ожидают возвращения цены на нефть к $45—55 за баррель

В Министерстве энергетики России назвали ожидаемым падение цены нефти до $30. При этом, по словам замглавы ведомства Павла Сорокина, ожидается, что цена на сырьё в 2021 году вернётся к отметке $45—55 за баррель. Между тем СМИ сообщают, что ещё три государства — Ирак, Бахрейн и ОАЭ последовали примеру Саудовской Аравии и объявили о снижении цены для продажи собственной нефти. А Дональд Трамп якобы обсудил ситуацию на рынке с официальными лицами Москвы и Эр-Рияда.

Мировые цены на нефть вернутся в диапазон $45—50 за баррель во втором полугодии 2020 года. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. При этом в 2021 году прогнозируется уровень $45—55, «если не произойдёт каких-либо форс-мажоров».

По его словам, в российском Минэнерго моделировали все возможные сценарии развития событий, включая тот, который в итоге осуществился.

«Все сценарии были просчитаны, вывод очень простой: если они подразумевают продление срезания (добычи нефти. — RT), то рано или поздно мы всё равно пришли бы к падению цены до $40 и ниже — будь то с выходом через полгода, с выходом через год и так далее», — цитирует его агентство Reuters.

Он отметил, что уровень равновесной цены находится в диапазоне $45—55 за баррель, это справедливый диапазон, позволяющий инвестировать в проекты и обеспечивать восполнение добычи.

«Рынок цикличен, будут и падения ниже, и рост выше, которые за счёт включения и выключения производителей с высокой маржинальностью и быстрой реакцией — как сланец — будут регулироваться», — добавил замминистра энергетики РФ.

Напомним, 9 марта нефтяные котировки отметились сильнейшим с 1991 года снижением за сутки. На пике падения нефть марки Brent стоила $31 за баррель, WTI — $28 за баррель. В данный момент цены находятся на уровне $34 и $31 соответственно.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал Москву, Эр-Рияд и фейковые новости виновными в падении рынка. Как сообщает издание Politico, глава Белого дома якобы обсудил ситуацию с падением стоимости энергоносителей с близкими к президенту РФ Владимиру Путину российскими официальными лицами, имена которых не называются, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. При этом пресс-служба американской администрации эту информацию подтверждать отказалась.

Обвал произошёл вслед за тем, как 6 марта в Вене завершились двухдневные переговоры по сделке ОПЕК+, по итогам которых участники не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи нефти. По условиям действующего соглашения, истекающего 31 марта, участники ОПЕК+, в том числе Россия, снижают производство сырья на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года.

После этого Саудовская Аравия заявила о наращивании добычи и предоставлении скидок покупателям сырья из США, Северной Европы и Азии. Как сообщает агентство Bloomberg, стоимость своей продукции также намерены снизить Ирак, Бахрейн и ОАЭ.

Вместе с тем журнал Forbes в одной из своих статей выразил мнение, что в объявленной Эр-Риядом войне цен на нефть победу одержит Москва. В качестве причин этого, в частности, называется опыт и способность президента России Владимира Путина и главы Минэнерго Александра Новака принимать сложные решения по нефти, чего, по мнению издания, нельзя сказать про саудовское руководство. Кроме того, как считает автор материала, РФ имеет возможность выстоять в этой ситуации, тогда как у Саудовской Аравии есть ряд оснований, чтобы сдаться раньше и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка.

Влияние коронавируса

Вместе с тем Сорокин не исключил, что в 2020-м мировой прирост спроса на сырьё может быть нулевым из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, тогда как ранее эксперты прогнозировали его на уровне почти 1 млн баррелей в сутки.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка нового коронавируса в мире приобрела характер пандемии.

«Всё зависит от того, насколько сильным будет психологический эффект и масштаб принимаемых мер», — добавил он.

Ранее Международное энергетическое агентство в своём докладе спрогнозировало падение глобального спроса на нефть из-за инфекции на 90 тыс. баррелей в сутки. Как отмечают специалисты организации, потребление энергосырья сократится впервые с 2009 года.

18 марта должно пройти заседание технического комитета ОПЕК+. Как сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, из-за коронавируса его формат будет носить характер телефонной конференцсвязи.

«По техническому комитету ОПЕК+ была предварительная договорённость, что 18 марта пройдёт. На сегодняшний день он планируется, рассматривается проведение. Но вместе с тем планируется проведение в режиме селектора через телесвязь во избежание заражения и в свете тех событий, которые происходят», — цитирует ТАСС казахстанского министра.