Bloomberg сообщило о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК

Входящие в ОПЕК Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией приняли решение снизить цены на свою нефть в апреле.

Об этом информирует Bloomberg.

Отмечается, что Ирак снизил цены на нефть марки Basrah Light на $5 за баррель при поставках в Азию в апреле. Кувейт снизил цену продажи для азиатских покупателей на $6.

Также, как сообщает агентство, Объединённые Арабские Эмираты снизили стоимость своих четырёх сортов для февральских продаж на $1,63 за баррель с января.

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

Позднее в Saudi Aramco объявили о планах повысить производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки. Такое указание поступило в компанию от Министерства энергетики. Срок исполнения не уточняется.

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал это решение Саудовской Аравии.