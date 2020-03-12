Bloomberg сообщило о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК
Об этом информирует Bloomberg.
Отмечается, что Ирак снизил цены на нефть марки Basrah Light на $5 за баррель при поставках в Азию в апреле. Кувейт снизил цену продажи для азиатских покупателей на $6.
Также, как сообщает агентство, Объединённые Арабские Эмираты снизили стоимость своих четырёх сортов для февральских продаж на $1,63 за баррель с января.
9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.
Позднее в Saudi Aramco объявили о планах повысить производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки. Такое указание поступило в компанию от Министерства энергетики. Срок исполнения не уточняется.
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал это решение Саудовской Аравии.