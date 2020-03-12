В Минэнерго назвали сроки возвращения к ценам на нефть в $40—45

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с агентством Reuters заявил, что ведомство прогнозирует «возвращение в диапазон $40-45 за баррель во второй половине года».

«Мы прогнозируем возвращение в диапазон $40—45 за баррель во второй половине года, диапазон $45—50 — в следующем году, если не произойдёт каких-либо форс-мажоров и не будет действий предпринято», — заявил Сорокин.

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

Позднее в Saudi Aramco объявили о планах повысить производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки. Такое указание поступило в компанию от Министерства энергетики. Срок исполнения не уточняется.

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал это решение Саудовской Аравии.