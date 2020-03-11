Новак прокомментировал решение Эр-Рияда наращивать добычу нефти

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение Саудовской Аравии нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки — до 13 млн.

«Саудовская Аравия объявила, что снизила цены... объявила о наращивании добычи. Считаем, что в этих условиях это, наверное, не самый лучший вариант. Было бы правильно сохранять добычу на тех уровнях, которые достигнуты в первом квартале. Мы с такой инициативной выходили», — цитирует Новака РИА Новости.

11 марта в Saudi Aramco объявили о планах повысить производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки. Такое указание поступило в компанию от Министерства энергетики. Срок исполнения не уточняется.

Как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, снижение цен на нефть, предпринятое Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.

Вместе с этим источник в ОПЕК, знакомый с планами властей Саудовской Аравии, заявлял ТАСС, что королевство не объявляло России ценовую войну на рынке нефти и по-прежнему считает Москву важнейшим партнёром.