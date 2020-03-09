WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Организации стран — экспортёров нефти и неназванных представителей властей Саудовской Аравии.
По данным издания, такой ход является «элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка» и направлен напрямую на ослабление российских позиций после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.
Вместе с тем агентство Bloomberg сообщило, что падение фьючерсов на нефть марки Brent оказалось сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.
Ранее стало известно, что цены на нефть в понедельник, 9 марта, падают более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое ранее завершилось выходом России из сделки: майский фьючерс марки Brent — на 28,69%, до $32,28 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до $28,33 за баррель.
8 марта акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали на фоне ситуации вокруг сделки ОПЕК+, стороны которой не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении соглашения на нынешних условиях.