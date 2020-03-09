WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России

Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Организации стран — экспортёров нефти и неназванных представителей властей Саудовской Аравии.

По данным издания, такой ход является «элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка» и направлен напрямую на ослабление российских позиций после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.

Вместе с тем агентство Bloomberg сообщило, что падение фьючерсов на нефть марки Brent оказалось сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.

Ранее стало известно, что цены на нефть в понедельник, 9 марта, падают более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое ранее завершилось выходом России из сделки: майский фьючерс марки Brent — на 28,69%, до $32,28 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до $28,33 за баррель.

8 марта акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали на фоне ситуации вокруг сделки ОПЕК+, стороны которой не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении соглашения на нынешних условиях.