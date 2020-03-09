Источник: Эр-Рияд не намерен вести войну на рынке нефти против России
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК, знакомый с планами властей Саудовской Аравии.
«Это не правда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнёр для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — сказал источник.
9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.
Позже нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграли примерно треть произошедшего обвала.