Источник: Эр-Рияд не намерен вести войну на рынке нефти против России

Саудовская Аравия заявила, что не объявляла России ценовую войну на рынке нефти и по-прежнему считает Москву важнейшим партнёром.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК, знакомый с планами властей Саудовской Аравии.

«Это не правда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнёр для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — сказал источник.

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

Позже нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграли примерно треть произошедшего обвала.