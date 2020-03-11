«Рост не выше инфляции»: как обвал мировых цен на нефть может отразиться на стоимости бензина в России

Российские власти не ожидают изменения цен на горючее после масштабного обвала нефтяных котировок. По словам министра энергетики Александра Новака, рост стоимости автомобильного топлива в 2020 году останется в пределах инфляции. На фоне резкого удешевления энергосырья российские энергетические компании не станут компенсировать потерю прибыли за счёт повышения цен на бензин и дизель для рядовых граждан. Эксперты объясняют это наличием специального компенсирующего механизма.

Рекордный обвал мировых цен на нефть не окажет серьёзного влияния на стоимость бензина в России. Об этом в среду, 11 марта, заявил министр энергетики страны Александр Новак. По его словам, рост стоимости автомобильного топлива останется в пределах инфляции и не будет зависеть от колебаний сырьевых котировок.

«У нас на сегодняшний день механизм, который был разработан правительством, помогает сохранять цены на текущем уровне независимо от того, идут цены на нефть вверх или вниз. Наши цены (на бензин. — RT) будут в прогнозных параметрах на уровне не выше инфляции», — цитирует ТАСС Новака.

Аналогичной точки зрения придерживаются и в Министерстве финансов России. Как ранее отметил замглавы ведомства Алексей Сазанов, на фоне нестабильной ситуации на глобальном рынке нефти цены на бензин в стране не изменятся.

Напомним, 9 марта на международных торгах нефтяные цены обрушились более чем на треть. Произошедший обвал котировок стал самым масштабным с 1991 года.

Причиной для шоковой ситуации на рынке стал неожиданный распад альянса ОПЕК+. 6 марта участники, в том числе Россия, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и решили полностью отказаться от всех взятых ранее обязательств.

Как рассказал RT аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев, традиционно падение цен на нефть приводит к снижению прибыли энергетических компаний. В этом случае для покрытия затрат на производство сырья предприятиям приходится повышать цены на нефтепродукты для конечных потребителей.

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Впрочем, на сегодняшний день опрошенные RT эксперты не ожидают такого развития событий. Как отмечают специалисты, возможный рост цен на бензин и дизельное топливо будет сдержан специальным компенсирующим механизмом.

Напомним, после резкого удорожания топлива в 2018 году правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. В то же время нефтяникам было невыгодно поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты только за рубежом. С 1 января 2019 года государство компенсирует компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Согласно данным Росстата, после введения компенсирующего механизма рост цен на горючее в России замедлился в пять раз — с 9,4% в 2018 году до 1,9% в 2019-м. С 1 января 2020 года нефтяным компаниям возмещают 68% недополученных доходов от продажи бензина и 60% — от дизельного топлива. При этом на фоне обвала нефтяных котировок власти могут повысить объём компенсации для поддержания стабильных потребительских цен. Такой точки зрения придерживается финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

«Государство продолжит фактическое госрегулирование топливных цен на договорной основе с нефтяными компаниями. То есть для удержания цен под контролем мы можем увидеть ещё один раунд усиления финансовой поддержки нефтяных компаний со стороны властей», — отметил Дейнека в разговоре с RT.

Более того, конечная стоимость горючего в России больше зависит не от изменения цен на сырьё, а от уровня налоговой нагрузки на бизнес и дополнительных расходов производителей, отмечает эксперт.

«Изменение нефтяных котировок на рынке оказывает весьма опосредованное воздействие на стоимость нефтепродуктов. Доля сырья в структуре стоимости горючего в России составляет менее 10%. Наибольший вес, порядка 70%, имеют государственные акцизы, НДС, а также расходы по НДПИ. Помимо этого, важной составляющей стоимости являются расходы на логистику, переработку и хранение сырья», — пояснил Сергей Дейнека.

Как рассказал RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев, удорожание горючего зачастую приводит к росту потребительских цен на сопутствующие товары и разгону инфляции. Таким образом, государство заинтересовано в сохранении стабильной стоимости топлива.

«Если власти дополнительно поддержат нефтяные компании, рост стоимости горючего в 2020 году удастся удержать в рамках официальной инфляции — в пределах 3,5—4%», — добавил аналитик.

Отметим, согласно последним данным Росстата, с января 2020 года средняя стоимость бензина в России выросла на 24 копейки и к началу марта составила 44,92 рубля за литр. Одновременно дизельное топливо подорожало на 42 копейки — до 48,14 рубля за литр.