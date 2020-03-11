В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России
- РИА Новости
«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны — это точно», — цитирует замглавы ведомства ТАСС.
Ранее аналогичную точку зрения высказал министр энергетики Александр Новак.
Он объяснял это специальным демпфирующим механизмом, который позволяет нивелировать изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива.
9 марта стоимость нефти упала на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+.
Комментируя ситуацию, в Кремле заявили, что рассматривали различные варианты перед переговорами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, волатильность на рынках, по всей видимости, какое-то время будет продолжаться.