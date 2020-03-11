В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

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Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России
  • РИА Новости

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны — это точно», — цитирует замглавы ведомства ТАСС.

Ранее аналогичную точку зрения высказал министр энергетики Александр Новак.

Он объяснял это специальным демпфирующим механизмом, который позволяет нивелировать изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива.

9 марта стоимость нефти упала на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+.

Комментируя ситуацию, в Кремле заявили, что рассматривали различные варианты перед переговорами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, волатильность на рынках, по всей видимости, какое-то время будет продолжаться.

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