В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке

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Москва рассматривала разные варианты перед переговорами стран ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на нефтяном рынке.
В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
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«Сейчас мы видим развитие событий, видим относительную волатильность на рынках, которая, по всей видимости, какое-то время будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что различные сценарии «заранее просчитывались и рассматривались».

Песков также проинформировал, что российский лидер Владимир Путин не планирует проводить дополнительную встречу с нефтяниками.

Утром 10 марта мировые цены на нефть выросли на 7% после обвала на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.

В Минфине отметили, что достаточный объём ликвидных средств ФНБ гарантирует исполнение всех обязательств государства и сохранение макростабильности при устойчиво низких нефтяных ценах.

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