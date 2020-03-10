В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
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«Сейчас мы видим развитие событий, видим относительную волатильность на рынках, которая, по всей видимости, какое-то время будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что различные сценарии «заранее просчитывались и рассматривались».
Песков также проинформировал, что российский лидер Владимир Путин не планирует проводить дополнительную встречу с нефтяниками.
Утром 10 марта мировые цены на нефть выросли на 7% после обвала на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.
В Минфине отметили, что достаточный объём ликвидных средств ФНБ гарантирует исполнение всех обязательств государства и сохранение макростабильности при устойчиво низких нефтяных ценах.