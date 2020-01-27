Без резких колебаний: как могут измениться цены на топливо в России до конца 2020 года

С начала 2020 года в России умеренно растут цены на топливо. Аналитики объясняют ситуацию повышением акцизов на бензин и дизель, а также новыми правилами компенсаций доходов для нефтяников. В то же время эксперты не ожидают резкого повышения стоимости горючего в ближайшее время.

С начала 2020 года стоимость топлива в России демонстрирует незначительный рост. По данным Росстата, ещё в конце декабря 2019-го средний уровень цен на бензин АИ-92 и АИ-95 составлял 42,24 и 45,76 рубля за литр соответственно, а по состоянию на 20 января показатели достигли 42,35 и 45,8 рубля.

Небольшое удорожание горючего произошло в большинстве российских регионов. Заметнее всего средний уровень цен вырос в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах — на 14 и 37 копеек, до 45,26 и 46,37 рубля за литр. Исключением стал Уральский федеральный округ, где с начала января бензин в среднем подешевел на 4 копейки — до 44,68 рубля за литр.

Одновременно стоимость дизельного топлива увеличилась на территории всей страны и в среднем выросла на 37 копеек — до 48,09 рубля за литр.

«Наблюдаемый в начале года рост цен на топливо во многом связан с повышением акцизов. С 1 января ставки акцизов на бензин и дизельное топливо увеличились примерно на 3,5%. В следующий раз аналогичный эффект мы увидим только через год, когда ставки вырастут ещё на 4%. Соответствующие изменения уже заложены в Налоговом кодексе», — отметил в беседе с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

Примечательно, что уже на третьей неделе января рост цен на бензин в России практически остановился, в то время как дизельное топливо продолжило умеренно дорожать. Такую ситуацию эксперты связывают с резким увеличением стоимости горючего за рубежом.

«В первой половине января можно было наблюдать рост цен на горючее в Европе. Дело в том, что Россия поставляет за рубеж порядка 70% произведённого дизельного топлива и приблизительно 10—11% бензина. Поэтому стоимость российского дизеля более чувствительна к изменениям цен на внешних рынках», — добавил Калачёв.

Помимо этого, на увеличение стоимости горючего повлияли изменения в формуле компенсирующего механизма. Об этом в разговоре с RT рассказал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Напомним, после резкого удорожания топлива в 2018 году правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. В то же время нефтяникам было невыгодно поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты только за рубежом. С 1 января 2019 года государство компенсирует компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

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Во второй половине 2019 года нефтяным компаниям возмещали 75% доходов от продажи бензина и 70% — от дизельного топлива. Между тем с 1 января 2020-го размер компенсации сократился до 68% и 60% соответственно. Как отметил Евгений Аркуша, изменения в первую очередь спровоцировали увеличение оптовой стоимости горючего. Вместе с тем розничные цены на бензин и дизель в России по-прежнему растут медленнее инфляции.

Отметим, что в результате работы компенсирующего механизма рост цен на бензин в России замедлился почти в пять раз — с 9,4% в 2018 году до 1,9% в 2019-м. Такие данные приводит Росстат. Хотя размер компенсации нефтяникам несколько сократился, действующая система выплат по-прежнему будет оставаться ключевым сдерживающим фактором для цен в 2020 году.

«В целом если бы не разработанный правительственной группой механизм компенсации, российские автолюбители и предприятия уже сейчас столкнулись бы с подорожанием бензина на 3—4 рубля», — пояснил RT шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Опрошенные аналитики не исключают введения новых изменений в компенсирующем механизме после смены состава правительства. Однако после этого эксперты не ожидают резкого роста цен на топливо до конца года.

«Сейчас пока действует негласное правило между нефтяниками и властями, но со сменой правительства ситуация потенциально может измениться. Впрочем, я думаю, что руководство страны в любом случае постарается не допустить такого же серьёзного скачка цен, который был в 2018 году», — отметил в беседе с RT начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

По словам Алексея Калачёва, в 2020 году одной из причин удорожания горючего также станет высокая конкуренция между производителями топлива и АЗС. При этом рост цен будут сдерживать избыточные объёмы производства и низкий потребительский спрос. Более того, влияние на стоимость бензина окажут и колебания мировых цен на нефть.