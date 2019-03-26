Весеннее решение: правительство и нефтяники договорились продлить заморозку цен на бензин

Соглашение о заморозке цен на бензин будет продлено до конца июня. Об этом по итогам совещания 26 марта договорились представители правительства и нефтяных компаний. При этом власти разрешат нефтяникам снизить обязательные объёмы поставок топлива на внутренний рынок. Эксперты отмечают, что сейчас в России нет дефицита горючего, как и повода для его подорожания.

Правительство России и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо. Об этом по итогам совещания 26 марта сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объёмов поставки», — цитирует ТАСС Дмитрия Козака.

Как заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, новые договорённости полностью гарантируют стабильность цены бензина в среднесрочной перспективе.

«Продление соглашения до 30 июня этого года. Ситуация и так на рынке стабильная, но эти решения будут являться 100%-ной гарантией того, что ситуация на рынке будет оставаться стабильной в среднесрочной перспективе», — указал Дюков.

Ранее Дмитрий Козак сообщил, что правительство решило продлить соглашение (срок которого истекает 31 марта) до конца июня. Таким образом, зафиксированные в документе предельные цены для мелкооптовой продажи горючего останутся на прежнем уровне. По словам Козака, это необходимо, чтобы стоимость топлива в рознице до конца года могла меняться только в пределах инфляции.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша отмечает, что оптовая стоимость топлива на внутреннем рынке заметно снизилась и сейчас находится ниже прописанных в соглашении цен. Поэтому особой необходимости в заморозке сейчас нет.

«Думаю, что продление соглашения связано с формальными моментами — необходимостью внесения изменений, о которых договорились правительство и нефтяники, в Налоговый кодекс. Это изменения в закон, которые нужно проводить через Госдуму. Поэтому, чтобы не было резких движений, решили на всякий случай сохранить соглашение», — пояснил в беседе с RT Евгений Аркуша.

Между тем цены на АЗС после всплеска в первый месяц года уже в феврале прекратили рост и даже перешли к небольшому снижению. По данным Росстата, с 4 февраля по 18 марта средняя стоимость литра бензина в России снизилась на 13 копеек — до 43,98 рубля. В целом с начала года бензин подорожал на 0,5%.

Дизель за шесть недель подешевел на 25 копеек и стоит 46,9 рубля. С 1 января топливо прибавило в цене 0,9%.

Эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв отмечает, что заморозка цен помогла стабилизировать рынок и смягчить эффект от повышения акцизов на бензин и дизель, а также ставки НДС с 1 января.

«Параметры заморозки цен были сформулированы на максимумах, исходя из высокой стоимости топлива и нефти. Дальнейшее снижение сырьевых котировок на мировом рынке и экспортных цен бензина помогли стабилизировать, а местами и снизить цены на внутреннем рынке», — пояснил RT Алексей Калачёв.

Аналитик полагает, что цены останутся стабильными до конца года. Помешать этому может только резкое движение котировок на мировом рынке нефти, но пока среди экспертов таких ожиданий нет.

Вместе с соглашением о заморозке оптовых цен в силе остаётся и договорённость по розничной стоимости топлива на АЗС. Она предполагала возможность повысить цены на 1,7% в январе для компенсации роста НДС, а с февраля подорожание возможно только в пределах инфляции.

«Договорённость касается только АЗС нефтяных компаний, но, поскольку рынок у нас конкурентный, она автоматически распространяется на всех остальных. Пока никакой необходимости в повышении цен нет», — отметил Евгений Аркуша.

Лицензия на экспорт

Ряд условий соглашения между правительством и нефтяниками при его продлении будет изменён. Как сообщил Дмитрий Козак, кабинет министров уменьшит требование по объёму поставок топлива на внутренний рынок. Кроме того, будет отложено повышение нормативов по продаже топлива через биржевые торги.

Ранее вице-премьер заявил, что с 1 апреля обязательные поставки топлива на биржу для нефтяных компаний будут увеличены в полтора раза — до 15% от произведённого ими бензина и до 7,5% дизельного топлива.

«Дефицита топлива на рынке нет, запасов хватает, поэтому нет смысла заставлять нефтяников поставлять на внутренний рынок больше бензина и дизеля, чем необходимо. На экспорт идёт лишь незначительная доля произведённого в стране бензина, около 11%. По дизельному топливу экспорт составляет около 70%, но его производится почти в два раза больше», — отметил Алексей Калачёв.

Запасы бензина в России в настоящее время на 10% превышают показатель аналогичного периода 2018 года, запасы дизельного топлива — на 30%. Об этом сообщил на совещании с нефтяниками замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Он полагает, что имеющихся объёмов топлива достаточно для удовлетворения традиционно высокого весеннего спроса.

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Дмитрий Козак подчеркнул, что правительство также планирует подготовить новый механизм регулирования поставок топлива на внутренний рынок.

«Принято решение подготовить соответствующий закон, который будет регулировать и устанавливать лицензирование экспорта», — цитирует ТАСС Дмитрия Козака.

Вице-премьер сообщил, что идея лицензирования обсуждалась с нефтяниками ещё осенью и все компании поддержали такой подход. Козак заверил, что механизм регулирования экспорта будет мягким и не станет ограничивать объёмы поставляемой за рубеж продукции.

Поскольку Россия входит в состав Евразийского экономического союза, решение о лицензировании экспорта нефтепродуктов необходимо будет согласовать с партнёрами по ЕАЭС.

«Лицензирование означает, что нефтяная компания может отправлять на экспорт сколько угодно топлива при условии, что определённые объёмы она оставляет на внутреннем рынке. Это один из способов насыщения внутреннего рынка», — пояснил Евгений Аркуша.

Отлаженный механизм

Важным событием для нефтяников станет изменение формулы демпфирующего механизма, призванного сдерживать возможный рост цен на топливо.

Как сообщил по итогам совещания с нефтяными компаниями глава Минэнерго Александр Новак, правительство скорректирует цены отсечения по бензину и дизелю в формуле демпфера, чтобы уменьшить потери нефтяников от поставок топлива на внутренний рынок.

«Снижение планки до 51 тыс. рублей за тонну по бензину и до 46 тыс. рублей за тонну по дизелю», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее цена отсечения по бензину в формуле демпфера составляла 56 тыс. рублей на тонну, по дизелю — 50 тыс. рублей.

Демпфер даёт нефтяным компаниям право на компенсацию за недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок. Подобная ситуация возникает, когда отправка нефтепродуктов за рубеж гораздо выгоднее, чем продажа внутри страны. Механизм начал действовать с 1 января 2019 года. Первые два месяца показали, что работа демпфера не всегда даёт нужный результат.

По расчётам Reuters, за январь компенсация нефтяникам по дизельному топливу составила более 4 тыс. рублей за тонну, или в сумме 11 млрд рублей. При этом отрицательный демпфер за бензин может забрать у компаний ещё 10,3 млрд рублей.

Эксперты поясняют, что, хотя демпфирующий акциз должен компенсировать нефтяникам недополученную прибыль, из-за снижения экспортных цен на топливо сами компании оказались должны государству.

«Демпфер становится положительным, когда экспортный паритет (доход от продажи топлива за рубеж. — RT) превышает базовую цену. С самого начала эта цена была завышена, поэтому в определённый момент демпфер стал отрицательным и нефтяники должны были ещё доплатить в бюджет. Снижение базовой цены отсечения позволит компаниям вместо убытков получить компенсацию за поставку топлива за рубеж», — заключил Евгений Аркуша.