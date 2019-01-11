Топливный разгон: почему в начале года растут цены на бензин

Розничные цены на бензин в России возобновили рост после двух месяцев пребывания на относительно стабильном уровне. По данным Росстата, с 1 по 9 января стоимость бензина выросла на 0,3%, дизельного топлива — на 0,7%. Эксперты отмечают, что такая динамика была ожидаема. Соглашение, заключённое между правительством и нефтяниками, позволяло им повысить расценки на горючее на 1,7%, чтобы компенсировать увеличение НДС с 1 января 2019 года. При этом аналитики отмечают, что рост цен носит разовый характер.

Розничные цены на топливо на российских АЗС возобновили рост. По данным Росстата, с 1 по 9 января стоимость автомобильного бензина выросла на 0,3%, дизельное топливо подорожало на 0,7%.

Оптовые цены на топливо также демонстрируют рост. Стоимость тонны бензина АИ-95 в ходе торгов на Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой бирже 11 января выросла на 3,2%, до 44 тыс. рублей. Цена межсезонного дизельного топлива увеличилась на 2,7%, до 47,8 тыс. рублей, а на зимний дизель снизилась на 0,02%, до 53,27 тыс. рублей за тонну.

Ранее о повышении стоимости горючего сообщил начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин. По его словам, в основном цены подняли крупные нефтяные компании, которые обосновывают это решение увеличением НДС. Представитель ФАС при этом отметил, что уровень подорожания укладывается в рамки заключённого ранее соглашения между правительством и нефтяниками.

«В ряде регионов мы зафиксировали рост цены в размере не более чем на 1,7%. Преимущественно это регионы европейской части России», — сказал Махонин, которого цитирует ТАСС.

Махонин также добавил, что ФАС не обнаружила повышения цен на топливо в Сибири и на Дальнем Востоке.

Напомним, в ноябре 2018 года правительство и нефтяные компании подписали соглашение о мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке. Нефтяники обязались зафиксировать оптовые цены на бензин и дизель на уровне июня, а также увеличить поставки топлива на внутренний рынок. Соглашение действует до 31 марта 2019 года.

Условия договора позволяют нефтяным компаниям поднять цены на заправках в январе для компенсации роста НДС с 18 до 20%, но не более чем на 1,7%. С февраля повышение возможно только в пределах среднего уровня инфляции в стране.

Эксперт-аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв в беседе с RT подчеркнул, что динамика цен на топливном рынке носит вполне управляемый характер.

«Рост цен на АЗС на 50—80 копеек в начале года — это как раз те самые 1,7%, которые были озвучены в связи с повышением ставки НДС. В дальнейшем, по крайней мере до конца первого квартала, динамику цен удастся сдержать в рамках официальной инфляции», — отметил Калачёв.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в разговоре с RT добавил, что независимые АЗС повышают ценники лишь при резком росте оптовой стоимости, чтобы не терпеть убытки.

«Полагаю, что в ближайшие дни стоимость топлива вырастет практически у всех нефтяных компаний. На независимых АЗС цены и так были выше, теперь происходит их выравнивание», — считает Аркуша.

Экспортное преимущество

По данным Росстата, средняя розничная стоимость бензина в России по итогам прошлого года выросла на 9,4%, более чем вдвое опередив уровень инфляции. Вместе с тем в последние два месяца подорожание практически прекратилось. На фоне достигнутой осенью договорённости между правительством и нефтяниками в ноябре средняя цена бензина прибавила 0,2%, а в декабре снизилась на 0,1%.

Аналитики рынка утверждают, что стабилизации цен способствовало в том числе изменение внешних условий, что повысило привлекательность поставок на внутренний рынок.

Также по теме Внутреннее сгорание: как могут измениться российские цены на топливо в 2019 году С 1 января в России повысились акцизы на бензин и дизель. Кроме того, с нового года возрос налог на добавленную стоимость (НДС)....

Ранее заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил, что снижение мировых цен на нефть в конце 2018 года сформировало выгодные условия для продажи бензина в России. Так, в ноябре стоимость топлива на внутреннем рынке сравнялась с зарубежными поставками, а в середине декабря отгружать бензин внутри страны стало прибыльнее, чем отправлять на экспорт.

Однако в начале 2019 года ситуация несколько изменилась. Евгений Аркуша пояснил, что поставки за границу вновь стали более выгодными из-за новой волны роста мировых цен на нефть и снижения с 1 января экспортных пошлин.

«Тем не менее есть надежда, что в первые месяцы года спрос на топливо будет традиционно пониженным, так что больших объёмов экспорта не будет», — не исключил Аркуша.

Заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Кокорева утверждает, что в 2019 году российский топливный рынок избежит угрозы резкого роста цен.

«В новом году заработает механизм компенсации разницы между экспортной и внутренней ценой. Также компании будут обязаны поставлять на внутренний рынок не меньше определённого объёма, поэтому причины, ранее приведшие к дисбалансу, должны быть нивелированы. В целом цены заморожены до марта и серьёзных изменений быть не должно», — заключила Кокорева.

Укрощение акцизов

С 1 января в России выросли акцизы на бензин 5-го класса — с 8213 рублей до 12 314 рублей за тонну и на дизельное топливо — с 5665 рублей до 8541 рубля за тонну.

Эксперты прогнозируют, что возросшая фискальная нагрузка способна вызвать рост топливных цен на оптовом рынке.

«Зафиксированные на достаточно высоком уровне оптовые цены (при подешевевшей нефти по сравнению с осенним уровнем) создают задел, который должен помочь производителям пережить резкий рост акцизов на топливо. В случае возобновления роста нефтяных цен станет актуальной проблема перехода к плавающим акцизам, привязанным к сырьевым котировкам», — пояснил Алексей Калачёв.

Ранее правительство поручило министерствам и ФАС до 1 марта 2019 года проработать возможность введения гибких акцизов на моторное топливо, которые будут изменяться в обратной зависимости от цен на нефть. То есть в случае подорожания сырья размер акцизов уменьшится. В настоящее время он фиксирован и не зависит от мировых цен на нефть.

Компенсировать повышение акцизов также должны новые механизмы, прописанные в пакете законов о завершении налогового манёвра, которые начали действовать с 1 января. Речь идёт об обратном акцизе на нефть, поставляемую на российские НПЗ, а также демпфирующем акцизе, который будет учитывать выгодность экспорта нефтепродуктов.

Старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин считает, что демпфирующий механизм сможет сгладить влияние повышения акцизов и колебаний нефтяных котировок на стоимость топлива. При этом, если в прошлом году бремя сдерживания цен было возложено на нефтяные компании, то в 2019-м государство взяло часть нагрузки.

«Цены на АЗС в настоящее время определяются не рынком, а договорённостями нефтяных компаний и регулирующих органов, поэтому повышение акцизов минимально отражается на рознице. У нефтяников была возможность поднять цены в соответствии с повышением НДС, они этим воспользовались, но в целом в 2019 году повышение стоимости топлива не должно превысить инфляционный рост — в пределах 5% с учётом январской индексации», — заключил Былкин.