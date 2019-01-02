Внутреннее сгорание: как могут измениться российские цены на топливо в 2019 году

С 1 января в России повысились акцизы на бензин и дизель. Кроме того, с нового года возрос налог на добавленную стоимость (НДС). Эксперты не исключают, что увеличение фискальной нагрузки на бизнес с 18% до 20% может привести к подорожанию горючего. При этом власти разрешили нефтяным компаниям в январе поднять замороженные в прошлом году цены, но не более чем на 1,7%. Правительство рассчитывает сдержать дальнейший рост с помощью субсидий для производителей топлива. Новый механизм должен заработать уже с начала 2019 года. Как могут измениться внутренние цены на бензин — в материале RT.

В России с 1 января 2019 года акцизы на бензин выросли с 8213 рублей до 12 374 рублей за тонну, на дизель — с 5665 рублей до 8541 рубля за тонну.

Повышение акцизов совпало с ростом НДС c 18% до 20%. Эксперты не исключают, что усиление фискальной нагрузки может привести к тому, что продавцы топлива поднимут цены. Аналогичного мнения придерживаются и в Счётной палате России.

«Увеличение акциза в полтора раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — говорится в октябрьском заключении федеральных аудиторов на проект бюджета 2019—2021 годов.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 20 декабря допустил возможность некоторого роста цен в начале 2019 года, связанного с повышением НДС. По оценке главы государства, корректировка составит порядка 1—1,5%.

Напомним, в ноябре 2018 года правительство и нефтяные компании подписали соглашение о мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке. Условия договора позволяют нефтяникам поднять цены на заправках в январе для компенсации роста НДС, но не более чем на 1,7%. С февраля повышение возможно только в пределах 4—5% — среднего уровня инфляции в стране.

Двойная заморозка

В 2018 году правительство дважды договаривалось с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин, причём совещания происходили каждый раз после заметного роста стоимости топлива на АЗС.

Первый значительный ценовой всплеск пришёлся на апрель и ускорился в мае, когда за месяц топливо подорожало на 5,6%. Кабинет министров с 1 июня снизил акцизы на бензин на 3000 рублей за тонну и на дизель — на 2000 рублей. Правительство также отменило плановое повышение акцизов на 700 рублей с 1 июля. Одновременно власти убедили крупнейшие нефтяные компании зафиксировать стоимость горючего на заправках на уровне 30 мая.

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В итоге средняя цена бензина в России снизилась с 43,43 рубля за литр в начале июня до 43,21 рубля к началу сентября.

Однако в первый месяц осени цены на АЗС вновь поползли вверх. По данным Росстата, с 17 сентября по 5 ноября средняя стоимость бензина прибавила 25 копеек, а дизеля — 75 копеек.

«Рост розничных цен в 2018 году объясняется повышением оптовых. Те, в свою очередь, выросли на фоне дефицита топлива на внутреннем рынке, который сложился из-за привлекательных условий поставок за рубеж. Фактически компании большую часть топлива отправляли на экспорт и только малую оставляли для внутреннего рынка», — отметила в беседе с RT заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв считает, что основной причиной подорожания топлива в прошлом году стало повышение рублёвой цены на нефть.

«Стоимость сырья для НПЗ составляет до 80% себестоимости производства и до 40% розничной цены моторного топлива. Раньше рост нефтяных котировок компенсировался повышением курса рубля, и цена сырья для заводов почти не менялась. В 2018 году на нефтяном рынке было два периода сильного роста цен, но одновременно из-за санкций происходило падение рубля. Поэтому весной и осенью резко повысилась себестоимость производства бензина, а за ней вверх пошли оптовые и розничные цены», — пояснил RT Калачёв.

31 октября правительство договорилось с российскими нефтяными компаниями о фиксации оптовых цен на бензин и дизель на уровне июня. Нефтяники также обязались увеличить поставки топлива на внутренний рынок. Соглашение действует до 31 марта 2019 года.

12 ноября вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизирована. По словам зампреда правительства, цены заморожены и будут сохраняться до конца марта 2019 года с учётом инфляции и изменений в налоговом законодательстве.

По данным Росстата, стоимость бензина с 5 ноября по 17 декабря снизилась на 3 копейки. Розничные цены на дизель за это же время выросли на 1,34 рубля, но данный скачок эксперты объясняют переходом на зимнее топливо, стоимость которого всегда выше.

Сворачивание экспорта

Снижение мировых цен на нефть в конце 2018 года сформировало выгодные условия для продажи бензина в России. В ноябре стоимость топлива на внутреннем рынке сравнялась с зарубежными поставками, а в середине декабря отгружать бензин внутри страны стало прибыльнее, чем отправлять на экспорт. Об этом говорится в презентации заместителя министра энергетики Павла Сорокина, которую приводит ТАСС.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что на конец 2018 года поставки бензина на внутренний рынок приносили на 7—8 рублей с литра больше, чем за рубеж.

«Сразу появились огромные объёмы продаж топлива на бирже. У нас сейчас рынок залит бензином, благодаря чему его оптовая стоимость пошла вниз. Розничные цены как были, так и остались замороженными. Учитывая, что весь 2018 год АЗС работали с убытками, вряд ли кто-то сейчас станет сильно опускать цены — надо компенсировать прежние затраты», — сообщил в беседе с RT Евгений Аркуша.

По словам специалиста, сейчас ситуация с бензином на российском рынке стабилизировалась. Однако выпускаемых объёмов зимнего дизеля не хватает, чтобы обеспечить потребности страны. Раньше топливо частично замещали суррогаты. С некачественным топливом боролись, и в результате от него избавились, но заместить необходимое количество пока не удалось. В результате разница в оптовых ценах зимнего и межсезонного дизеля значительно превысила обычный уровень.

Укрощение горючего

С 1 января в России вступил в силу закон о завершении налогового манёвра. Он предполагает постепенное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в течение трёх лет. Одновременно за шесть лет снизятся до нуля экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Поскольку обнуление пошлин может вызвать подорожание топлива внутри страны, манёвр содержит два механизма сдерживания роста цен. Первый — обратный акциз на нефть, поставляемую на российские НПЗ. Второй — демпфирующий акциз, который учитывает выгодность экспорта нефтепродуктов. Если продажа топлива внутри страны окажется менее прибыльной, чем отправка его за рубеж, то правительство компенсирует российским производителям часть затрат.

Ранее Дмитрий Козак заявил, что благодаря механизмам сдерживания цен правительство не ожидает резкого роста стоимости моторного топлива с 1 января 2019 года.

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«На сегодняшний день компенсировать ничего не надо, внутренние цены уже очень хорошие. Будем надеяться, что в целом демпфер сработает, как было задумано, и это стабилизирует цены. Соглашение действует до 31 марта, то есть отводится целый квартал, чтобы отработать соответствующие механизмы», — отмечает Евгений Аркуша.

Правительство рассматривает ещё один вариант сдерживания роста цен на бензин — введение гибких акцизов на моторное топливо. Они будут изменяться в обратной зависимости от нефтяных котировок. Например, при подорожании сырья размер акцизов уменьшится. В настоящее время он фиксированный и не зависит от стоимости нефти.

Алексей Калачёв считает, что если на входе стоимость сырья для НПЗ изменяется под влиянием мирового рынка, то и на выходе нужен гибкий элемент: либо меняющаяся стоимость бензина при постоянных акцизах, либо замороженные цены при гибких акцизах.

Евгений Аркуша сообщил, что власти обсуждают с представителями отрасли и другие варианты насыщения российского рынка.

«Самая главная задача — сделать внутренний рынок экономически привлекательнее внешнего. Тогда все проблемы будут сняты. Цены на топливо будут расти только за счёт инфляции и роста эксплуатационных затрат, а это незначительно», — утверждает Аркуша.

В поисках дизеля

Опрошенные RT эксперты полагают, что в начале 2019 года при низкой стоимости нефти, крупные компании удержат цены на АЗС в обозначенных правительством пределах.

«Коррекция на размер НДС будет, её не избежать, и разрешённого повышения на 1,7% вполне для этого достаточно. Так что колебания цен на топливо в начале года возможны, но в рамках допущенного», — считает Анна Кокорева.

Кокорева допустила вариант, при котором цены на АЗС не изменятся до конца марта и уже после отмены заморозки снова начнут расти.

Независимые АЗС соглашение не подписывали, но и для них ориентиром служат ценники на заправках нефтяных компаний. Ранее кабинет министров определил, что независимые игроки могут устанавливать цены на 4% выше, чем нефтяники.

«Из-за высокой оптовой стоимости топлива и невозможности работать в убыток независимые АЗС в 2018 году держали цены выше, порой на 4—5 рублей за литр, теряя при этом объёмы продаж. Сейчас, поскольку оптовые цены опускаются, независимые АЗС снижают розничные до уровня крупных компаний», — отметил Евгений Аркуша.

Аркуша также полагает, что в январе вырастет стоимость дизельного топлива, потому что его не хватает. С бензином дела обстоят гораздо лучше, поэтому подорожания может и не быть.

«Зафиксированная на высоком уровне стоимость бензина и дизеля в условиях дешёвой нефти создаёт определённый запас для продавцов. Он позволит относительно спокойно пережить дальнейший рост акцизов. Если не появятся новые обстоятельства, я полагаю, что розничные цены удастся удержать на текущем уровне как минимум до лета», — заключил Алексей Калачёв.