«Потребуются дополнительные меры»: почему Счётная палата прогнозирует рост цен на бензин с начала 2019 года

С 1 января 2019 года из-за повышения акцизов на топливо может произойти резкий рост розничных цен на бензин, что потребует принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер. Об этом говорится в заключении Счётной палаты в отношении проекта бюджета на ближайшие три года. При этом отмечается, что стабилизационные шаги на рынке горючего, предпринятые летом 2018 года, оказались недостаточными. Как заявили в Российском топливном союзе, для нормализации ситуации вводить демпфирующие механизмы следует уже с 1 ноября 2018 года.

С 1 января 2019 года может произойти резкий скачок розничных цен на бензин в результате повышения акцизов на топливо. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на проект бюджета 2019—2021 годов.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — говорится в тексте документа.

При этом в Счётной палате указали, что принятые 1 июля стабилизационные меры по снижению акцизов на топливо позволили лишь незначительно понизить розничные цены в июле и августе на 0,2% и 0,3% соответственно. Подобного шага, по мнению госоргана, было недостаточно для «компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года».

Отметим, что с 1 января 2019 года в соответствии со ст. 193 Налогового кодекса РФ акцизы на бензин вырастут с 8213 тыс. до 12 374 тыс. рублей за тонну, а налог на дизель — с 5665 тыс. рублей до 8541 тыс. рублей за тонну.

Ранее о риске роста цен на горючее с 2019 года из-за повышения акцизов предупреждали глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.

«Они (акцизы. — RT) могут повлиять, но мы ситуацию постоянно мониторим, устойчивость на рынке будет обеспечена», — пояснял представитель ФАС.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает позитивным тот факт, что Счётная палата обратила внимание на эту проблему. Он также отметил, что с 1 января 2019 года будет повышен налог на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

«Мы ещё в сентябре написали вице-премьеру Дмитрию Козаку, что одновременный рост акцизов и НДС даст около 4,5 руб. прироста цен. Что касается компенсирующих мероприятий, то пока непонятно, как они будут работать и хватит ли этого для компенсации роста акцизов. Самое главное, что у нас уже сегодня оптовые цены выше розничных», — сказал Аркуша в беседе с RT.

По его словам, принимать компенсационные меры, чтобы снизить оптовые цены при «замороженных» розничных, необходимо уже сейчас. Как считает Евгений Аркуша, демпфирующие механизмы нужно ввести с 1 ноября для проверки их работы и стабилизации ситуации.

«Основная проблема в том, что у нас топливо вывозится за рубеж, на экспорт. Поэтому чтобы нормализовать ситуацию, надо увеличить объёмы производства, поставки на внутренний рынок и увеличить объёмы продаж топлива на бирже. Владимир Путин очень чётко сказал: не надо, чтобы нефтяные компании, прикрываясь мировыми ценами, поднимали цены внутри страны», — подчеркнул президент РТС.

Ситуация с ценами на АЗС

Напомним, что в апреле началось подорожание бензина, средняя цена за литр топлива повысилась на 1%, но уже спустя месяц рост составил 5,6%. Этот показатель превысил целевой ориентир годовой инфляции Центробанка (4%).

30 мая правительство РФ договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о фиксации стоимости горючего. Вдобавок с 1 июня были снижены акцизы на бензин (на 3 тыс. рублей за тонну) и дизельное топливо (на 2 тыс. рублей за тонну), а спустя месяц было отменено запланированное повышение акцизов на 700 рублей.

В настоящее время в России средняя стоимость литра бензина АИ-92 составляет 41,39 рубля, литра АИ-95 — 44,62 рубля, а цена на дизель — 44,69 рубля.

Согласно данным Росстата от 11 октября, с начала года средняя стоимость бензина в России выросла на 9%, дизельного топлива — на 10,3%.

Заметим, что ранее в этом месяце вице-премьер Дмитрий Козак и глава Минэнерго Александр Новак отмечали, что не видят причин для подъёма розничных цен на автозаправках.

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«Правительство уже приняло все необходимые меры для того, чтобы цены не росли на автозаправочных станциях, а если и росли, то на уровне не выше инфляции», — отмечал Новак.

К тому же премьер-министр России Дмитрий Медведев подчёркивал, что «лимит повышения цен уже выбран и повторения таких событий допустить нельзя».

Помимо этого глава правительства поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с крупнейшими нефтяными компаниями разработать планы по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок на 2018—2019 годы.

Президент РФ Владимир Путин также призвал российские нефтяные компании не злоупотреблять своим положением ради получения максимальной прибыли. Он подчеркнул, что власть находится в «постоянном диалоге» с представителями отрасли.

«Правительство приняло необходимые меры, шаги, цены удерживает и будет предпринимать необходимые меры по этому удержанию и дальше», — сказал Путин в ходе общения с работниками сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае.