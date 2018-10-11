Нефтяной след: как подорожание углеводородов может отразиться на стоимости бензина в России

Средняя стоимость литра бензина в России за последнюю неделю выросла на 0,1% — литр АИ-95 подорожал до 44,62 рубля. Цена дизеля поднялась на 0,2% — до 44,69 рубля за литр. До этого в течение нескольких недель цены на автозаправочных станциях оставались неизменными. По мнению экспертов, основная причина подорожания связана с ростом нефтяных котировок на мировом рынке, который потянул за собой оптовые цены на горючее. Тем не менее специалисты не прогнозируют серьёзного увеличения стоимости горючего до конца этого года. Что может ожидать российский рынок топлива с января 2019 года — в материале RT.

За первую неделю октября розничная стоимость бензина выросла на 0,1% (4 копейки) и составила 43,28 рубля за литр. Бензин АИ-92 подорожал на 2 копейки, до 41,39 рубля, а АИ-95 — на 5 копеек, до 44,62 рубля за литр. Дизельное топливо прибавило в цене 10 копеек, достигнув уровня 44,69 рубля за литр. Об этом сообщил Росстат в четверг, 11 октября.

За прошедшую неделю стоимость бензина выросла в 33 региональных столицах. Самое заметное подорожание зафиксировано в Иркутске — на 2,2%, Кызыле — на 1,3% и Чите — на 0,9%. Во Владикавказе цены на топливо, напротив, снизились на 0,2%.

В Москве цены на горючее не изменились, а в Санкт-Петербурге подросли на 0,2%. В целом с начала года средняя стоимость бензина в России выросла на 9%, дизеля — на 10,3%.

Рост в октябре

Напомним, подорожание бензина стартовало в апреле, когда средняя цена топлива подскочила на 1%. Но уже в мае рост разогнался до 5,6%, превысив целевой ориентир годовой инфляции Центробанка (4%).

Для удержания цен правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на 3000 и 2000 рублей за тонну соответственно. Кроме того, было отменено плановое повышение акцизов на 700 рублей с 1 июля. Одновременно кабинет министров убедил крупнейшие нефтяные компании зафиксировать стоимость горючего на АЗС на уровне 30 мая. В итоге с уровня 43,43 рубля за литр в начале июня цены на бензин снизились до 43,21 рубля к началу сентября.

Однако за первый месяц осени стоимость топлива подросла на 3 копейки. А за первую неделю октября — сразу на 4 копейки.

По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, нынешнее подорожание на АЗС связано с повышением оптовых цен на внутреннем рынке.

«Нефтяные компании в соответствии с договоренностью с правительством держат цены на уровне мая, но при этом терпят определённые убытки, а независимая розница вслед за ростом оптовых цен вынуждена их повышать. При этом они теряют объёмы продаж, потому что потребитель уходит туда, где стоимость ниже. В ряде регионов разница между розничными ценами независимых продавцов и нефтяных компаний достигает уже 4—5 рублей. Это повышение у некоторых продавцов и фиксирует Росстат», — пояснил в беседе с RT Аркуша.

Разгон дизеля

За первую неделю октября оптовая цена на летнее дизельное топливо выросла на 434 рубля за тонну, достигнув нового рекордного значения — 52 739 рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм». Стоимость бензина также увеличилась: АИ-92 подорожал на 108 рублей, до 49 544 за тонну, АИ-95 — на 133 рубля, до 55 508 рублей за тонну.

Евгений Аркуша отмечает, что рост оптовых цен вызван в первую очередь снижением объёмов поставок на внутренний рынок со стороны нефтяных компаний, которым в настоящее время выгоднее поставлять горючее на экспорт. Дело в том, что вслед за мировыми ценами на нефть за рубежом выросла и стоимость нефтепродуктов.

«Разница между поставкой топлива на мировой рынок и внутренний доходит до 10—12 тыс. рублей за тонну. Это заставляет нефтяные компании пересматривать номенклатуру выпускаемых товаров: они больше выпускают другую продукцию в ущерб автомобильному бензину», — сказал Аркуша.

По его словам, оптовые цены на дизельное топливо уже превысили майский уровень, когда правительству пришлось прибегать к экстренным мерам.

Аналитик ГК ФИНАМ Алексей Калачёв отмечает, что ситуацию усугубило ослабление рубля к доллару США, поскольку стоимость топлива зависит ещё и от валютного рынка.

«В прежние времена сильная зависимость курса рубля от мировых цен на нефть имела как минимум один плюс — стоимость барреля нефти в пересчёте на российскую валюту долгие годы удерживалась в коридоре 2400—3200 рублей. Это происходило за счёт того, что при росте цен на нефть наша валюта укреплялась, а при падении слабела. К лету эта зависимость была снижена из-за санкций и покупки валюты в рамках бюджетного правила. Нефть дорожала, а рубль дешевел, в результате чего стоимость барреля нефти в настоящее время составляет выше 5500 рублей. Это и вызвало новый подъём оптовых цен на топливо», — пояснил RT Калачёв.

Ценовой вопрос

9 октября президент Владимир Путин призвал нефтяные компании не злоупотреблять своим положением и не использовать мировую конъюнктуру (рост цен на нефть) ради получения максимальной прибыли.

Кроме того, по словам министра энергетики Александра Новака, правительство уже приняло необходимые меры, чтобы сдержать рост цен на бензин и не допустить его выхода за пределы инфляции.

Глава Минэнерго в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что эти меры связаны со снижением акциза на нефтепродукты.

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Опрошенные RT эксперты также полагают, что не стоит ожидать заметного роста цен до конца этого года.

Евгений Аркуша считает, что нефтяные компании продолжат удерживать розничные цены на своих АЗС, а независимые продавцы будут следить за динамикой оптовых цен.

При этом, по словам Аркуши, есть надежда, что оптовые цены снизятся за счёт выхода НПЗ из ремонтов или падения спроса.

«Цены на топливо будут зависеть от спроса, предложения, стоимости сырья и налоговой нагрузки. Пока рост цен на топливо ничего не предвещает. Однако с 1 января 2019 года вырастут акцизы, поэтому возможны некоторые колебания цен», — отметила в разговоре с RT заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Налоговый манёвр

На начало следующего года запланировано очередное повышение топливных акцизов. По мнению экспертов, это может стать дополнительным фактором для возможного роста цен на АЗС. Свою роль в удорожании также может сыграть и повышение НДС с 18% до 20% с 1 января.

«Снизив ставки акцизов в июле, правительство сумело на время сдержать рост цен. Но если мы заглянем в Налоговый кодекс, то увидим, что ставки акцизов на моторные топлива на 2019 и 2020 годы не снижены. Если мы вспомним, что с 1 января у нас увеличивается ставка НДС, то можно смело прибавить к ценнику еще 2%», — считает Алексей Калачёв.

В кабмине считают, что цены на бензин удастся сдержать и в следующем году. Ранее вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК заявил, что рост акцизов на топливо с 1 января 2019 года не приведёт к скачку розничных цен на автозаправках. Зампред правительства отметил, что в случае необходимости власти готовы пойти на введение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране.

Александр Новак также отмечал, что Минэнерго не видит риска роста цен на бензин в 2019 году. По его словам, правительство приняло все необходимые механизмы для удержания роста цен в рамках налогового манёвра.

В конце июля Госдума приняла пакет законов о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли с 2019 года. Он предусматривает последовательное снижение экспортной пошлины на нефть с нынешних 30% до 0% начиная с 2019 года. Одновременно в течение трёх лет будет повышаться НДПИ на нефть.

Поскольку обнуление экспортных пошлин может вызвать рост внутренних цен на нефтепродукты, в рамках манёвра предусмотрено введение двух механизмов компенсации. Речь идёт об обратном акцизе на нефть, поставляемую на российские НПЗ, а также дополнительном демпфирующем акцизе, который будет учитывать выгодность экспорта нефтепродуктов.

5 октября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил внести в правительство пакет поправок в налоговый манёвр, которые дополнительно увеличат субсидии для нефтепереработчиков. Как сообщает ТАСС, в результате этих изменений компенсация в 2019 году может вырасти с 400 млрд рублей до 630 млрд рублей. Увеличив субсидии нефтяникам, правительство также обяжет их поставлять на внутренний рынок не менее 17,5% добытой нефти.

Алексей Калачёв отмечает, что меры компенсации должны сдержать рост цен на топливо из-за снижения экспортных пошлин, однако полноценные выводы можно будет сделать лишь после использования данного механизма на практике.

«Все зависит от реализации закона, если практика будет совпадать с бумагой, то меры будут работать. Поскольку они привязаны к колебаниям цен на нефть, важно, чтобы система была гибкой и реакция на рост или падение цен происходила быстро. Если будут проволочки, то цены на топливо будут очень волатильными: сначала расти, потом снижаться и наоборот», — заключила Анна Кокорева.