Фактор ограничений: как ситуация вокруг антииранских санкций может отразиться на нефтяных ценах

Стоимость эталонной нефти марки Brent на торгах 9 октября преодолела отметку $84 за баррель после снижения накануне. Сырьё подорожало на фоне новостей о сокращении экспорта энергоресурсов из Ирана. Аналитики рынка подчёркивают, что сейчас ситуация вокруг исламской республики определяет направление движения котировок, поскольку до введения санкций США остаётся всё меньше времени. Впрочем, эксперты полагают, что у Вашингтона не получится свести поставки из ИРИ к нулю.

На торгах в первой половине дня 9 октября стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 1%, вплотную приблизившись к отметке $85 за баррель. Основанием для роста стала информация о снижении Ираном экспорта сырья. Как передаёт Reuterts со ссылкой на данные компании Refinitiv Eikon, в первую неделю октября поставки из этой страны сократились до 1,1 млн баррелей в сутки. В апреле этого года, до начала санкционного давления, Иран ежедневно отгружал 2,5 млн баррелей.

«Главным фактором возвращения нефтяных цен на уровни выше $84 за баррель стал шторм «Майкл» в Мексиканском заливе, который резко перешёл в разряд урагана — ему сейчас присвоена вторая категория опасности из пяти возможных. Локация стихии находится в непосредственной близости от нефтяных платформ, и, по некоторым оценкам, порядка 19% нефтедобычи в заливе остановлено», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Аналитик по нефтегазовому сектору ИК «Велес Капитал» Александр Сидоров полагает, что текущий рост цен связан с коррекцией после двухдневного падения. Накануне сырьевые котировки снижались вплоть до $82,66 за баррель.

«Этому снижению способствовали три фактора. Во-первых, заявление Саудовской Аравии о возможном росте добычи на 1,3 млн баррелей в сутки, это две трети от увеличения всех стран ОПЕК. Кроме того, Международное энергетическое агентство предупредило страны, экспортирующие нефть, что текущий уровень цен слишком высок и вреден для мировой экономики. Третье — это информация, что США могут сделать исключение из санкционных ограничений для некоторых стран, которые продолжат закупать нефть у Ирана», — отметил в беседе с RT Сидоров.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки, которая предполагала прекращение Ираном ядерных разработок в обмен на снятие прежних санкций. Теперь Вашингтон собирается ввести новые ограничения против Тегерана, самое серьёзное из которых — прекращение закупки нефти. Оно вступит в силу 4 ноября. При этом Белый дом рассчитывает, что от приобретения иранского сырья откажутся и другие страны.

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На новостях, связанных с возможным сокращением поставок со стороны Ирана, стоимость нефти марки Brent в первую неделю октября впервые с ноября 2014 года преодолела отметку $85 за баррель. Дополнительным стимулом для роста цен стала позиция участников соглашения ОПЕК+ (включая Россию), которые 24 сентября отказались от увеличения добычи нефти в ближайшее время.

Уже 3 октября нефтяные цены достигли максимального в этом году уровня в $86,74 за баррель. Далее последовало снижение, которому способствовала информация о возможном послаблении санкций со стороны Вашингтона. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве США, Белый дом рассматривает возможность сделать исключение для некоторых стран, не настаивая на полном прекращении закупок нефти у Тегерана.

Одним из таких исключений, по информации агентства, может стать Индия — второй по объёмам покупатель иранской нефти. Министр нефти Дхармендра Прадхан заявил, что Нью-Дели обсуждает возможность не присоединяться к санкциям США по причине «необходимости удовлетворять потребности страны». Индия в сентябре сократила поставки нефти из Ирана, однако планирует закупить у республики 9 млн баррелей в ноябре — это 300 тыс. баррелей в сутки, что ниже среднего уровня закупок с апреля по август, который составлял 658 тыс. баррелей в сутки.

«Новости по теме Ирана влияют на рынок. Ранее страна добывала практически 4 млн баррелей в сутки и более 50% этого объёма отдавала на экспорт. Сейчас ситуация меняется: снижается уровень добычи в картеле и предложение на рынке — всё это влияет на формирование цены. Санкции сведут добычу в Иране к минимальному уровню. Интересно, как поведёт себя Европа. Если страны вступят в противостояние с США, то у Ирана будет шанс на экспорт своей нефти в большем объёме», — рассказала в беседе с RT заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Выход на замену

Саудовская Аравия на прошлой неделе объявила о планах нарастить производство сырья в ноябре, чтобы удовлетворить спрос на него. Наследный принц Мухаммед бен Сальман сообщил, что страна добывает близкие к рекордным 10,7 млн баррелей в сутки и может увеличить добычу ещё на 1,3 млн баррелей, «если это будет необходимо рынку», сообщает Bloomberg.

Александр Сидоров отмечает, что теоретически Саудовская Аравия может увеличить производство до этого уровня, поскольку её добывающие мощности как раз составляют 12 млн баррелей в сутки. Тем не менее, по словам эксперта, даже при выходе на пик добычи Эр-Рияд не сможет полностью заместить выпадающие объёмы Тегерана.

«Даже если Саудовская Аравия увеличит добычу на 1,3 млн баррелей в сутки, у Ирана она сейчас составляет 1,8 млн, то есть всё равно не хватает 500 тыс. Впрочем, Ливия также планирует увеличить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки, могут это сделать и некоторые другие страны», — отметил Сидоров.

Анна Кокорева поясняет, что распределять квоты на дополнительную добычу нефти будет ОПЕК, поэтому пока неясно, кто именно займёт место Ирана.

Эксперты подчёркивают, что прежний уровень добычи нефти Ирана в 2,5 млн баррелей в сутки был значительным для мирового рынка. Напомним, соглашение по ограничению производства сырья ОПЕК+ (подписано в ноябре 2016 года) заключалось в сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки. В тот момент баррель нефти стоил более $50, и с тех пор его цена значительно выросла.

Александр Сидоров полагает, что заинтересованные стороны придут к соглашению, поэтому экспорт из Ирана полностью не прекратится.

«Полностью отказаться от закупок нефти могут западные компании, частично — китайские. Но зато есть надежда на Индию и, думаю, некоторые страны АТР, которые сохранят поставки из Ирана. Падение будет сильное, но не до нуля, и эта разница будет компенсирована добычей Саудовской Аравии и других стран. В противном случае цена нефти может очень сильно вырасти», — считает эксперт.

По прогнозу аналитиков рынка, в текущих условиях стоимость нефти к концу года может достичь $90 за баррель.

«В конце октября цена на нефть марки Brent вполне может подойти к отметке $90 за баррель. На конец года она может находиться в диапазоне $90—95 за баррель», — считает Анна Кокорева.