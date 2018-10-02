Под страхом дефицита: чем вызвано подорожание нефти на мировом рынке до $85 за баррель

На открытии торгов во вторник, 2 октября, нефть марки Brent впервые с ноября 2014 года подорожала до $85 за баррель. Участники рынка опасаются образования глобального дефицита сырья на фоне угрозы введения санкций США в отношении Ирана и отказа ОПЕК+ оперативно увеличить свою добычу. Эксперты полагают, что стоимость нефти уже в этом месяце может достичь $100 за баррель. Для России высокие цены на нефть — это поддержка рублю, курс которого значительно вырос за последние три недели, а также помощь в наполнении бюджета и дополнительных резервов.

Во вторник, 2 октября, мировые цены на нефть обновили очередной максимум последних лет. Так, по данным Лондонской товарно-сырьевой биржи ICE энергосырьё эталонной марки Brent подорожало до $85 за баррель. В последний раз аналогичный уровень цен можно было наблюдать в ноябре 2014 года.

Восходящий тренд последних дней образовался после появления информации о существенном сокращении закупок нефти у Ирана со стороны Китая, отметил аналитик по нефтегазовому сектору ИК «Велес Капитал» Александр Сидоров в беседе с RT. По его мнению, рынок ожидал, что Пекин не последует требованиям Вашингтона уменьшить поставки из исламской республики. Новость стала настоящей неожиданностью для инвесторов и спровоцировала заметный рост цен.

Напомним,что в мае 2018 года Соединённые Штаты вышли из сделки по ограничению ядерных разработок Ирана в обмен на отмену санкций. В начале ноября Белый дом собирается ввести новые запретительные меры в отношении Тегерана и самые серьёзные из них затронут энергетический сектор республики. Вашингтон намерен не только сам отказаться от покупки иранского сырья, но и призвал к аналогичным действиям целый ряд других государств.

По мнению ведущего аналитика Amarkets Артёма Деева, участники рынка продолжают ставить на то, что американские санкции против Ирана вместе со снижением добычи нефти в Венесуэле создадут дефицит на мировом энергорынке.

«Иранский экспорт уже снизился, и некоторые эксперты ожидают дальнейшего сокращения в преддверии 4 ноября, когда истекает данное компаниям время, чтобы прекратить покупки у Ирана нефти в соответствии с американскими санкциями», — рассказал в беседе с RT Артём Деев.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Refinitiv Eikon, морской экспорт иранской нефти в сентябре сократился до 1,9 млн баррелей в сутки — минимального уровня с середины 2016 года.

Выпадающие поставки нефти из Ирана на мировой рынок могли бы заместить другие страны ОПЕК. Тем не менее, как отмечает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева, инвесторы сомневаются в том, что картель действительно сможет восполнить потери рынка.

«Предполагается, что с введением санкций падение экспорта усилится. Помимо Ирана сокращение добычи наблюдается и в Венесуэле. Данные события стимулируют рост цен на нефть», — добавила Кокорева.

В погоне за рекордами





24 сентября участники соглашения ОПЕК+, включая Россию, отказались от дополнительного увеличения добычи нефти в ближайшее время и тем самым проигнорировали призывы Дональда Трампа сделать шаги для снижения цен на энергоносители. В результате стоимость барреля марки Brent преодолела отметку $80 за баррель и закрепилась выше данного значения, чего прежде не удавалось сделать в 2018 году.

В целом рост нефтяных цен продолжается с средины августа, когда было зафиксировано минимальное за летние месяцы значение $70,8 за баррель. С тех пор стоимость Brent выросла на 20%. Высокие темпы роста породили целый ряд прогнозов о том, что цены могут достичь и $100 за баррель.

Анна Кокорева полагает, что восходящий тренд сохранится до начала ноября. Сделка ОПЕК+ подходит к концу и в ноябре-декабре её участники будут обсуждать дальнейшие действия, что может вызвать колебания на рынке.

«Что касается наших прогнозов, то мы предполагаем, что до конца октября цена Brent может достичь $97—100 за баррель, после чего в ноябре последует коррекция. Таким образом, к концу года мы ожидаем цены в районе $90 за баррель», — сказала Кокорева.

Александр Сидоров прогнозирует стоимость нефти на конец октября на уровне $87—87,5 за баррель. Эксперт также считает, что предпосылок для изменения растущего тренда пока нет.

«Помимо других факторов можно также отметить значительные темпы роста мировой экономики в этом году и соответственно достаточно высокий спрос на нефть. Прогноз ведущих агентств на следующий год тоже хороший, порядка 3,5% роста мирового ВВП. Всё складывается в пользу того, что цена на нефть будет расти», — сказал RT Сидоров.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский считает, что на фоне растущего спроса на сырьё в Азии и снижения объёмов поставок из Ирана и Венесуэлы, нефть может вырасти до $90 за баррель в течение четвертого квартала.

Помощь бюджету

Высокие цены на нефть оказывают существенную поддержку рублю. За последние три недели курс российской валюты вырос на 7%, отыграв большую часть падения, связанного с санкциями США. В настоящее время нацвалюта торгуется на уровне 65,5 рубля за доллар.

Как отмечают аналитики «Велес Капитал», рубль отыгрывал рост цен на нефть, но достигнутый уровень уже близок к максимально возможной отметке, и одной только нефти для дальнейшего роста рубля уже не хватит. Эксперты прогнозируют возможный курс на конец октября вблизи 65—66,5 рубля за доллар.

Между тем, для России высокие цены на нефть означают и дополнительные доходы бюджета. Благодаря им российская казна в 2018 году впервые за несколько лет будет исполнена с профицитом.

Анна Кокорева ожидает, что по итогам 2018 года профицит бюджета составит 1,5% ВВП. В «Велес Капитал» отметили, что сочетание высоких котировок нефти и относительно слабого рубля, который из-за санкций не может полностью отыграть этот рост цен, является «идеальным» фактором для наполнения российского бюджета.

Напомним, в проект бюджета на 2019 год заложен профицит в 1,8% ВВП. Доходы казны в следующем году составят 19,969 трлн рублей, а дополнительные нефтегазовые поступления достигнут 3,369 трлн рублей и будут направлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).



ФНБ будет пополняться за счёт действия бюджетного правила, поскольку правительство сохранило цену отсечения на уровне $41,60 за баррель нефти сорта Urals. Это означает, что сверхдоходы, полученные от продажи сырья по цене выше данного порогового значения, будут направлены в ФНБ. В результате, как сказал председатель правительства Дмитрий Медведев, к концу 2019 года объём фонда достигнет максимального за всю историю его существования уровня.